Kuruluş Osman 179’uncu bölümüyle yine zirvede: Osman Bey, Kayı Obası’yla birlikte diriliş ateşini yaktı!

Dizinin 179. bölümünde; ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 179'uncu bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'da, Moğolların baskınlarından kurtulan Osman Bey , Kayı Obası'yla birlikte diriliş ateşini yaktı.
(Kaynak: atv)
Moğol baskınlarından kurtulan Osman Bey, gizli obaya varmıştır. Gizli obada ailesi ve alpleri ile yemek yediği sırada, Saruca Bey'den gelen havadis ile Yusuf Bey'in hain olmadığını öğrenen Osman Bey, Yusuf Bey'e gönderdiği mektupla Moğol baskısı altında olmayan obalardan asker toplaması emrini verir.
(Kaynak: atv)
Osman Bey'in çadırını gizlice dinleyen Halime / Poena, Sofia'ya Yusuf'un hain olduğunu ve Osman Bey'e itaat ettiği bilgisini verir. Bunun üzerine Komutan Lucas , Yusuf Bey'in asker toplamak için gittiği obalara baskın düzenleyip Yusuf Bey'i ve Alpleri esir alarak, arenaya götürüp idam etmek ister.