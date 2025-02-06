Kuruluş Osman 179’uncu bölümüyle yine zirvede: Osman Bey, Kayı Obası’yla birlikte diriliş ateşini yaktı!

(Kaynak: atv)

Osman Bey haberi alır almaz oğulları Orhan, Alaeddin ve Alpleri ile gizlice Arenaya sızar. Orhan ve Alaeddin Bey'e Alpleri ve Yusuf Bey'i kurtarması için emir veren Osman Bey, Komutan Lucas'ın karşısına çıkar ve meydan okur. Osman Bey ve Lucas kıyasıya savaşırken Osman Bey yaptığı hamle ile Lucas'a diz çöktürüp, cezasını keser.