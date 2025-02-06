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Kuruluş Osman 179’uncu bölümüyle yine zirvede: Osman Bey, Kayı Obası’yla birlikte diriliş ateşini yaktı!

‘Kuruluş Osman’ 179. Bölümü Tüm Kişiler kategorisinde %7,31 reyting, %17,18 izlenme payı AB kategorisinde ise %5,31 reyting, %13,57 izlenme 20+ABC1 kategorisinde ise %7,17 reyting %15,80 izlenme payı elde ederek üç kategoride de birinci sıraya yerleşti.

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 12:38 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 12:38
Kuruluş Osman 179’uncu bölümüyle yine zirvede: Osman Bey, Kayı Obası’yla birlikte diriliş ateşini yaktı!

İÇİNDEKİLER

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    Dizinin 179. bölümünde; ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 179'uncu bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'da, Moğolların baskınlarından kurtulan Osman Bey , Kayı Obası'yla birlikte diriliş ateşini yaktı.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Moğol baskınlarından kurtulan Osman Bey, gizli obaya varmıştır. Gizli obada ailesi ve alpleri ile yemek yediği sırada, Saruca Bey'den gelen havadis ile Yusuf Bey'in hain olmadığını öğrenen Osman Bey, Yusuf Bey'e gönderdiği mektupla Moğol baskısı altında olmayan obalardan asker toplaması emrini verir.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Osman Bey'in çadırını gizlice dinleyen Halime / Poena, Sofia'ya Yusuf'un hain olduğunu ve Osman Bey'e itaat ettiği bilgisini verir. Bunun üzerine Komutan Lucas , Yusuf Bey'in asker toplamak için gittiği obalara baskın düzenleyip Yusuf Bey'i ve Alpleri esir alarak, arenaya götürüp idam etmek ister.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Osman Bey haberi alır almaz oğulları Orhan, Alaeddin ve Alpleri ile gizlice Arenaya sızar. Orhan ve Alaeddin Bey'e Alpleri ve Yusuf Bey'i kurtarması için emir veren Osman Bey, Komutan Lucas'ın karşısına çıkar ve meydan okur. Osman Bey ve Lucas kıyasıya savaşırken Osman Bey yaptığı hamle ile Lucas'a diz çöktürüp, cezasını keser.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!

    Kuruluş Osman 180. bölüm fragmanı!

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