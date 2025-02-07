SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Can Borcu 8. bölümden ipuçları: Kirli oyun!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen “Can Borcu’nun 8. Bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki atv ekranlarında cumartesi akşamı izleyici ile buluşan Can Borcu’nun yeni bölümünde neler olacak? İşte Can Borcu 8. bölümden ipuçları ve görseller...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 11:44 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 11:44
Can Borcu 8. bölümden ipuçları: Kirli oyun!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Mehmet, Emel'in tehdidine boyun eğmez ve çocuklara tüm gerçekleri kendisinin açıklayacağını söyler. Ancak bu durum, Emel'i planlarını altüst edecektir.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Handan, yeni dükkanını açılışa hazırlarken beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Neyse ki, son anda yetişen Mehmet, Handan'ı kurtarır.

    Can Borcu 8. bölüm fragmanı yayınlandı

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Şükran, Asya ile tanışırken, Çınar da Ferit'in hayatındaki önemli bir gerçeği öğrenir ve ona bir seçim yapması için fırsat tanır. Mehmet, Dayı Hakan'ın gözaltına alınmasını sağlar. Bunu öğrenen Emel, Dayı Hakan'ı planlarına dahil eder.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Handan ve Mehmet, çocuklarına kaza günüyle ilgili bütün gerçekleri anlatamadan Emel çoktan harekete geçmiş Rüzgar'a kesilmiş kaza videosunu izletmiştir. Babasının intikamını almaya yemin eden Rüzgar öğrendiği bu gerçek karşısında bir plan yapar. Rüzgar için hesap vakti gelmiştir.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Mehmet ona gerçeği anlatmaya çalışsa da Rüzgar onu dinlemez. Mehmet'in üzerine kurşun yağdırır, ama Emel'in planları bununla da sınırlı kalmayacaktır.

    Can Borcu 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    OYUNCU KADROSU

    BÜLENT İNAL (Mehmet), EBRU ÖZKAN SABAN (Handan), MİNE TUGAY (Emel), CÜNEYT METE (Yaşar) RAGIP SAVAŞ (Celal), DEMİRCAN KAÇEL (Ferit), NURŞİM DEMİR (Necmiye), GONCAGÜL SUNAR (Şükran), SELEN SOYDER (Sude), ÇAĞLA BOZ (Yasemin), ONUR GÖZETEN (Efe), DORA DALGIÇ (Doğa)

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini belli oldu! TCMB Başkanı Fatih Karahan’dan önemli açıklamalar: Gelişmeler olumlu
    Kandil’de sancı sürüyor! PKK elebaşı Murat Karayılan’dan silah bırakmayız pazarlığı: Bir tek çağrıyla bu iş bitmez
    Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...
    Ersan Şen adaylık peşinde koşan Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Nerede bu metrolar kardeşim? İstanbul’a hizmet etsene
    Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar için harekete geçildi
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!
    MİT’ten Kuzey Irak’ta operasyon! PKK’lı terörist Murat Keleş sarı torbaya
    MHP lideri Devlet Bahçeli’den kalp operasyonu sonrası deprem paylaşımı! İstanbul için uyardı
    Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
    Vergi kaçıran ünlüler panikte! Maliye o isimleri tek tek çağıracak
    Meteoroloji’den 19 ile uyarı! 7 Şubat 2025 kar yağışı ne kadar sürecek?
    FETÖ’nün 7 Şubat MİT Kumpasının üzerinden 13 yıl geçti! Kirli plan o ziyaretle çöktü
    Spor yazarlarından flaş Morata Ahmet Kutucu ve Eyüp Aydın yorumu: Raket gibi ayağı var
    AK Parti gündeme getirdi! Haksız tahrik indirimi yeniden düzenleniyor: 3-5 yıl yatıp çıkamayacaklar
    7 Şubat Cuma 2025 son dakika MEB- Valilik duyuruları! Kar tatili olan iller listesi
    Aldatıldığını düşünen kadın sahte dedektiflerin ağına düştü! Filmleri aratmayacak olayın detayları ortaya çıktı
    MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapakçığı değiştirildi! Sağlık durumuna ilişkin açıklama: Son derece iyi
    Bayram ikramiyesine Şubat formülü! Yeni emekliler nasıl yararlanacak? Başvuru tarihi neden önemli?
    Ferdi Tayfur’un vasiyetinin detayları ortaya çıktı! Tuğçe Tayfur’dan yeni açıklama: Mal dağılımı bir bir anlattı
    Hababam Sınıfı’nın Ahmet’i Ahmet Sezerel’in aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Zembilli’nin yıldızı çıktı!