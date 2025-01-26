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atv'nin yeni dizisi Başka Bir Gün'ün afişi yayınlandı!

Sürükleyici ve merak uyandıran hikayesiyle ‘Başka Bir Gün’, 30 Ocak Perşembe akşamı atv’de.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025
atv’nin yeni dizisi Başka Bir Gün’ün afişi yayınlandı!

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    Birçok önemli ismi kadrosunda bir araya getiren, Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği atv'nin yeni dizisi 'Başka Bir Gün'ün ilk bölüm yayınına sayılı günler kala dizinin afişi paylaşıldı. 30 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak dizi için geri sayım devam ediyor.

    SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE
    Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in (Ezgi Mola), kocası Serdar (Salih Bademci) ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan dizi merakla bekleniyor.

    Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi isimler yer alıyor.

    Başka Bir Gün dizisinin afişi yayınlandı!Başka Bir Gün dizisinin afişi yayınlandı!
    Başka Bir Gün dizisinin afişi yayınlandı!
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