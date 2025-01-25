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Zembilli 5. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sana verecek kızım yok benim”

ATV’nin sevilen dizilerinden Zembilli’nin merakla beklenen 5. bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana “Sana verecek kızım yok benim” sözleri damga vurdu. İşte Zembilli 5. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 16:22 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 16:22
Zembilli 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Sana verecek kızım yok benim

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    Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken Zembilli'nin merakla beklenen 5. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Zembilli 5. bölüm fragmanı yayınlandı

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Adem, Kadir, Tarık ve Vahit; İlyas'ın onlara kurduğu tuzağa düşer ve tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınırlar. Nuran, Kadir'in yokluğunu aratmamak için kolları sıvar, fırında çalışmaya başlar. Gülnur, Nuran'ı fırında görünce, bu fırsatı kaçırmaz ve hemen Refik'e söyler. Refik apar topar fırına gelip Nuran'a hesap sorar.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Fidan ise Adem ve Esma'nın kendisinden sakladığı vasiyet meselesi yüzünden hem Esma'yı hem de Adem'i suçlar. Esma ise Adem ve diğerlerini kurtarmak için İlyas'la görüşmeyi kabul eder. Tüm bu karmaşanın ortasında, ne yapması gerektiğini bilemeyen Adem, emanet meselesi yüzünden zor durumdadır. Fakat Fidan, Adem'e beklenmedik bir teklifle gider.

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