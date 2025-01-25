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Başka Bir Gün dizisinin afişi yayınlandı!

Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi birçok önemli ismi kadrosunda bir araya getiren, Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği atv’nin yeni dizisi ‘Başka Bir Gün’ün ilk bölüm yayınına sayılı günler kala dizinin afişi paylaşıldı.

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Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 11:14 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 11:23
Başka Bir Gün dizisinin afişi yayınlandı!

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    İlk buluşma 30 Ocak Perşembe, saat 20.00'de!

    30 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak dizi için geri sayım devam ediyor. Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in (Ezgi Mola), kocası Serdar (Salih Bademci) ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan diziden dikkat çekici bir afiş yayınlandı.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.

    Sürükleyici ve merak uyandıran hikayesiyle 'Başka Bir Gün', 30 Ocak Perşembe akşamı atv'de!

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