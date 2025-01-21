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Bahar dizisi bu akşam yok mu? Bahar 32. bölüm neden yayınlanmıyor?

Bahar dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yayın akışında yer alan dizinin planlanan saatte yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmış değil.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 20:44 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 20:44
Bahar dizisi bu akşam yok mu? Bahar 32. bölüm neden yayınlanmıyor?

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    Bahar dizisinin 32. bölümünün yayınlanmama ihtimali gündemde. Bugün yaşanan ve 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği üzücü olay nedeniyle, televizyon kanallarında dizilerin yerine tekrar bölümlerin ya da farklı içeriklerin yayınlanabileceği öne sürülüyor.

    Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

    BAHAR 32. BÖLÜM TV KANAL YAYIN AKIŞINDA VAR MI?

    21 Ocak 2025 tarihli Show TV yayın akışına bakıldığında, "Bahar" dizisinin yeni bölümünün saat 20:00'de ekranlara geleceği görülüyor. Ancak, gün içinde yaşanan üzücü bir gelişme nedeniyle dizilerin yayın akışlarında değişiklik yaşanabileceği öne sürüldü.

    Bugün, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği trajik bir olay, ülke genelinde büyük bir üzüntüye neden oldu. Bu tür durumlarda, televizyon kanallarında eğlence içeriklerine ara verilerek ya haber programlarına ağırlık verilir ya da dizilerin tekrar bölümleri yayınlanır. Şu an için resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, dizinin yeni bölümünün yayını konusunda belirsizlik devam ediyor.

    SHOW TV 21 OCAK 2025 YAYIN AKIŞI

    Show TV'nin bugünkü yayın akışında şu programlar yer alıyor:

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Bahar (Tekrar)

    12:30 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Bahar (Yeni Bölüm)

    00:15 Sandık Kokusu (Tekrar)

    02:45 Deha (Tekrar)

    04:45 Siyah Kalp

    Yayın akışında "Bahar" dizisinin yeni bölümü görünse de, son dakika değişiklikleri olabilir.

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