Bahar dizisi bu akşam yok mu? Bahar 32. bölüm neden yayınlanmıyor?

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BAHAR 32. BÖLÜM TV KANAL YAYIN AKIŞINDA VAR MI?

21 Ocak 2025 tarihli Show TV yayın akışına bakıldığında, "Bahar" dizisinin yeni bölümünün saat 20:00'de ekranlara geleceği görülüyor. Ancak, gün içinde yaşanan üzücü bir gelişme nedeniyle dizilerin yayın akışlarında değişiklik yaşanabileceği öne sürüldü.

Bugün, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği trajik bir olay, ülke genelinde büyük bir üzüntüye neden oldu. Bu tür durumlarda, televizyon kanallarında eğlence içeriklerine ara verilerek ya haber programlarına ağırlık verilir ya da dizilerin tekrar bölümleri yayınlanır. Şu an için resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, dizinin yeni bölümünün yayını konusunda belirsizlik devam ediyor.