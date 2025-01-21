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Ayda Aksel Kardelenler’i anlattı! “Çok profesyonel ve yetenekli bir ekibin içindeyim”

Atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Kardelenler’in Hicran’ı sevilen oyuncu Ayda Aksel, izleyici ile buluşmak için gün sayan dizinin öne çıkanlarını anlattı.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 16:50 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 16:54
Ayda Aksel Kardelenler’i anlattı! Çok profesyonel ve yetenekli bir ekibin içindeyim

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    Yakında atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan, yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardelenler'in sevilen başrol oyuncusu Ayda Aksel, yeni dizisi ve Hicran karakterinin sürprizlerini paylaştı.

    Ayda Aksel, yaptığı açıklamada dizinin dünyasını şöyle anlattı; "Aslında hepimizin yanımızda yöremizde sıklıkla karşılaştığımız sorunlarına tanık olduğumuz, belki de içinde yaşadığımız tipik bir aile izleyeceğiz. Aaa bu bizim de başımıza gelmişti diyebileceğimiz durumlarla iç içe bir aile. Zorluklarını nasıl aşacaklarını merakla bekleyeceğimiz bir ailenin yaşadıklarına tanık olacağız."

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Karakteri ile kurduğu bağı ve set ortamı ile ilgili bunları paylaştı; "Benim de bir anne olmam sanırım en yakın özellik. Çoğu zaman benim başıma gelseydi ne yapardım diye düşünüyorum. Bu diğer sorunuzun da cevabı; gerçekten çok profesyonel ve yetenekli bir ekibin içindeyim. İnce elenip sık dokunan bir süreçle tamamlanan oyuncu kadrosu beklentimin de ötesinde. Yapımından yönetimine, kostümünden makyajına, saçına, setine kadar profesyonel bir ekip içinde olmak çok güven verici. Çok mutluyum."

    Dizinin en farklı yönünün ise "Kendini çoktan kanıtlamış, sıklıkla izlediğiniz oyuncuların dışında genç yeteneklerle de tanışacaksınız ve hepsinin nasıl paslaşıp harika oyunlar çıkardıklarına tanık olacaksınız. Harika bir reji anlayışı içinde. Herkese iyi seyirler diliyorum." şeklinde özetledi.

    Kardelenler yakında atv'de!

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