Dizilerin yeni bölümleri yok mu? Bahar, Bir Gece Masalı ve Sen Ağlama İstanbul...

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Türkiye, Bolu'dan gelen acı haberle güne uyandı. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gece saatlerinde çıkan yangın sonucunda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Bu büyük felaket, televizyon kanallarının akşam yayınlarına da yansıdı.

Fotoğraflar: AA BAHAR, BİR GECE MASALI VE SEN AĞLAMA İSTANBUL BU AKŞAM VAR MI? Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükselirken, 51 kişi de yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Bu büyük trajedi, televizyon kanallarının yayın akışlarını da etkiledi.