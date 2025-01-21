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Dizilerin yeni bölümleri yok mu? Bahar, Bir Gece Masalı ve Sen Ağlama İstanbul...

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde başlayan yangın, Türkiye’yi yasa boğdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre, faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 66’ya yükseldi, 51 kişi ise yaralı olarak tedavi altında. Bu trajik olay, televizyon kanallarının yayın akışlarını etkiledi.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 16:34 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 16:34
Dizilerin yeni bölümleri yok mu? Bahar, Bir Gece Masalı ve Sen Ağlama İstanbul...

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    Türkiye, Bolu'dan gelen acı haberle güne uyandı. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gece saatlerinde çıkan yangın sonucunda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Bu büyük felaket, televizyon kanallarının akşam yayınlarına da yansıdı.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    BAHAR, BİR GECE MASALI VE SEN AĞLAMA İSTANBUL BU AKŞAM VAR MI?

    Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükselirken, 51 kişi de yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Bu büyük trajedi, televizyon kanallarının yayın akışlarını da etkiledi.

    DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ YAYINLANACAK MI?

    Yaşanan acı olayın ardından, Bahar, Bir Gece Masalı ve Sen Ağlama İstanbul dizilerinin yeni bölümleri bu akşam yayınlanmayacak. Kanallar, yeni bölümler yerine dizilerin tekrar bölümlerini yayınlama kararı aldı.

    Gelen kulis haberine göre, yangının ardından 30'un üzerinde marka, akşam yayın kuşağındaki reklamlarını geri çekti. Bu durum, dizilerin yayın politikalarını da doğrudan etkiledi.

    KANALLARDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

    Resmi açıklamalar henüz tam olarak yapılmasa da, birçok kanalın yayın akışında değişiklik yaptığı bildiriliyor. İzleyicilerin dizilerin yeni bölümleriyle ilgili detayları kanalların sosyal medya hesaplarından takip etmesi öneriliyor.

    Türkiye'nin yüreğini dağlayan bu elim olayda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

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