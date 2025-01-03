atv’nin yeni dizisi Zembilli izleyiciler ile buluşacak!

atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli' ilk bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Toros Dağları'nın eteklerinde küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak.

İlk bölümde ise Zembilli kasabası, Murad'ın askerden izne gelmesiyle bayram yerine döner. Murad'ın kardeşi Fidan uzun zamandır, gizli saklı, Murad'ın can dostu Adem'e sevdalıdır. Adem'den tek isteği abisine ilişkilerini söylemesidir, saklamaktan yorulmuştur. Murad kasabaya döndüğünde, sevdalı olduğu Esma'ya görücü geldiğini öğrenir.

Gitmeden önce söz kesmek ister ama Esma'nın babasının bir şartı vardır, Toroslar'ın namlı pehlivanı Balaban'ı yenerse, kızını verecektir. Kasabanın en havalı kızı Gülnur'a âşık olan Murad ve Adem'in can kardeşi Fırıncı Kadir, aldığı bir mektupla Gülnur'u kaçırma planları kurmaya başlar. Harama el uzatmayan, naif kalbi ve kaygılarıyla Müezzin Vahit'i de bu plana dahil eder.