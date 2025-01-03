Zembilli’nin hikayesi başlıyor! Bu akşam ilk bölümüyle atv’de!

Kadir Doğramacı (Özgür Cem Tuğluk): En büyük hayali müzisyenlik olduğu için köy düğünlerinde, sünnetlerde, nişanlarda şarkıcılık yapar ama kasabanın fırıncısıdır Kadir. Hiç anlaşamadığı babasıyla başı derttedir. İflah olmaz şekilde aşık olduğu kızı kaçıracak kadar gözünü karartır.

Nuran Taşçı (Dilaray Yeşilyaprak): Sevdasının peşinden gidecek kadar cesur olan Nuran, bu dikenli yolu gül bahçesine çevirecektir. Oldukça sade ve duru görünüşü, yüreğindeki aydınlığın bir yansımasıdır. Akıllı ve hamarattır.

Vahit Selek (Aykut Yılmaz): Kasabanın müezzini, gönlü güzel, bir mübarek adamdır Vahit. Kimsesizdir ama kardeşim dediği dostları vardır. Bir de yüzüne bakmaya bile cesaret edemediği bir sevdiği… İyi niyetinden ve kimseye hayır diyemediğinden başı dertten kurtulmaz.