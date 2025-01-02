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Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu? 2 Ocak 2025 Hudutsuz Sevda yeni bölüm tarihi

Her perşembe izleyicileriyle buluşan Hudutsuz Sevda, 2 Ocak 2025 tarihli yayın akışında yer almıyor. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmamasıyla ilgili detaylar ve bir sonraki bölümün yayın tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 18:25 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 18:25
Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu? 2 Ocak 2025 Hudutsuz Sevda yeni bölüm tarihi

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    Her perşembe akşamı izleyicileriyle buluşan Hudutsuz Sevda, 2 Ocak 2025 tarihli NOW TV yayın akışında yer almıyor. Dizinin yeni bölümü yerine başka programların yayınlanacağı görülürken, izleyiciler "Hudutsuz Sevda neden yok?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

    Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

    HUDUTSUZ SEVDA NEDEN YOK?

    Yılbaşı haftası nedeniyle birçok dizide olduğu gibi Hudutsuz Sevda da bu hafta ekranlara ara veriyor. Dizinin bu akşam yayınlanmayacağı ve yeni bölümün gelecek hafta izleyiciyle buluşacağı tahmin ediliyor.

    YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Hudutsuz Sevda'nın 48. yeni bölümünün 9 Ocak 2025 Perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanması bekleniyor. Bu tarihte dizinin kaldığı yerden devam edeceği bilgisi paylaşılırken, dizinin hayranları bir hafta daha beklemek zorunda kalacak.

    Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

    NOW TV YAYIN AKIŞI
    Hudutsuz Sevda'nın bu akşam ekranlarda olmaması nedeniyle yayın akışında değişiklikler yapıldı. İşte, 2 Ocak 2025 tarihli NOW TV program listesi:

    07.30 İlk Bakış

    08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

    10.45 Kızıl Goncalar

    13.30 En Hamarat Benim

    16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

    19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

    20.00 Hudutsuz Sevda (Yayınlanmayacak)

    23.15 Yabani

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