Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu? 2 Ocak 2025 Hudutsuz Sevda yeni bölüm tarihi

Her perşembe akşamı izleyicileriyle buluşan Hudutsuz Sevda, 2 Ocak 2025 tarihli NOW TV yayın akışında yer almıyor. Dizinin yeni bölümü yerine başka programların yayınlanacağı görülürken, izleyiciler " Hudutsuz Sevda neden yok?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Fotoğraflar: Instagram

HUDUTSUZ SEVDA NEDEN YOK?

Yılbaşı haftası nedeniyle birçok dizide olduğu gibi Hudutsuz Sevda da bu hafta ekranlara ara veriyor. Dizinin bu akşam yayınlanmayacağı ve yeni bölümün gelecek hafta izleyiciyle buluşacağı tahmin ediliyor.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hudutsuz Sevda'nın 48. yeni bölümünün 9 Ocak 2025 Perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanması bekleniyor. Bu tarihte dizinin kaldığı yerden devam edeceği bilgisi paylaşılırken, dizinin hayranları bir hafta daha beklemek zorunda kalacak.