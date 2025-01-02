Siyah Kalp bu akşam var mı, yok mu? 2 ocak 2025 Show TV yayın akışı

Show TV'nin 2 Ocak yayın akışı, Siyah Kalp dizisinin hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Bu akşam yeni bölümü bekleyen izleyiciler, Show TV'nin programına göz atarak dizinin ekrana gelip gelmeyeceğini öğrenmek istiyor.
Show TV'nin 2 Ocak yayın akışı, Siyah Kalp dizisinin hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Bu akşam yeni bölümü bekleyen izleyiciler, Show TV'nin programına göz atarak dizinin ekrana gelip gelmeyeceğini öğrenmek istiyor.
Show TV'nin yayın akışı, Siyah Kalp dizisinin hayranları için merak konusu oldu. Yılbaşı haftası nedeniyle 2 Ocak Perşembe akşamı dizinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Bunun yerine Show TV'de saat 20.00'de "Ay Lav Yu" adlı film yayınlanacak.
Yılbaşı haftasında birçok dizinin olduğu gibi Siyah Kalp'in de çekimlerine ara verilmiş durumda. Bu nedenle dizi, 2 Ocak tarihindeki yayın akışında yer almıyor.
2 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI:
09.45 Siyah Kalp (Tekrar)
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ay Lav Yu (Film)
22.00 Nasipse Olur (Film)
00.30 Siyah Kalp (Tekrar)
Siyah Kalp'in yeni bölümü, 9 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında olacak.