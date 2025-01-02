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Siyah Kalp bu akşam var mı, yok mu? 2 ocak 2025 Show TV yayın akışı

Siyah Kalp dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Yılbaşı haftasında birçok dizi gibi Siyah Kalp’in de yeni bölümünün olup olmayacağı Show TV’nin yayın akışıyla netlik kazandı. İzleyicilerin merak ettiği bu soru, yapılan açıklamayla yanıt buldu.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 17:48 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 17:48
Siyah Kalp bu akşam var mı, yok mu? 2 ocak 2025 Show TV yayın akışı

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    Show TV'nin 2 Ocak yayın akışı, Siyah Kalp dizisinin hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Bu akşam yeni bölümü bekleyen izleyiciler, Show TV'nin programına göz atarak dizinin ekrana gelip gelmeyeceğini öğrenmek istiyor.

    Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

    SİYAH KALP BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

    Show TV'nin yayın akışı, Siyah Kalp dizisinin hayranları için merak konusu oldu. Yılbaşı haftası nedeniyle 2 Ocak Perşembe akşamı dizinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Bunun yerine Show TV'de saat 20.00'de "Ay Lav Yu" adlı film yayınlanacak.

    SİYAH KALP NEDEN YAYINLANMIYOR?

    Yılbaşı haftasında birçok dizinin olduğu gibi Siyah Kalp'in de çekimlerine ara verilmiş durumda. Bu nedenle dizi, 2 Ocak tarihindeki yayın akışında yer almıyor.

    2 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI:

      09.45 Siyah Kalp (Tekrar)

      12.30 Gelin Evi

      15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

      18.45 Show Ana Haber

      20.00 Ay Lav Yu (Film)

      22.00 Nasipse Olur (Film)

      00.30 Siyah Kalp (Tekrar)

      YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

      Siyah Kalp'in yeni bölümü, 9 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında olacak.

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