Siyah Kalp bu akşam var mı, yok mu? 2 ocak 2025 Show TV yayın akışı

Show TV'nin 2 Ocak yayın akışı, Siyah Kalp dizisinin hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Bu akşam yeni bölümü bekleyen izleyiciler, Show TV'nin programına göz atarak dizinin ekrana gelip gelmeyeceğini öğrenmek istiyor.

Fotoğraflar: Instagram

SİYAH KALP BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Show TV'nin yayın akışı, Siyah Kalp dizisinin hayranları için merak konusu oldu. Yılbaşı haftası nedeniyle 2 Ocak Perşembe akşamı dizinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Bunun yerine Show TV'de saat 20.00'de "Ay Lav Yu" adlı film yayınlanacak.

SİYAH KALP NEDEN YAYINLANMIYOR?

Yılbaşı haftasında birçok dizinin olduğu gibi Siyah Kalp'in de çekimlerine ara verilmiş durumda. Bu nedenle dizi, 2 Ocak tarihindeki yayın akışında yer almıyor.