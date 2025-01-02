İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? 2 Ocak Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri, her hafta Perşembe akşamları izleyiciyle buluşuyor. Ancak yeni yılın ilk haftasında dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı, sıkı takipçilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri, her hafta Perşembe akşamları izleyiciyle buluşuyor. Ancak yeni yılın ilk haftasında dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı, sıkı takipçilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
2 Ocak 2025 Perşembe Kanal D yayın akışına göre, İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizinin saatinde "Regaib Gecesi Özel" programı izleyici ile buluşacak. Bu durum, İnci Taneleri hayranlarında merak uyandırırken, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı soruları da gündeme geldi.
İNCİ TANELERİ NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Genellikle yılbaşı haftasında dizi çekimlerine ara veriliyor. Bu nedenle, kanallar yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor. İnci Taneleri dizisinin 29. bölümü de bu kapsamda yerini alıyor. Alınan bilgilere göre, İnci Taneleri'nin yeni bölümü 9 Ocak Perşembe akşamı yayınlanacak.
2 OCAK 2025 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Regaib Gecesi Özel
21:15 İnci Taneleri (Tekrar)
00:15 Tek Atış
02:00 Zalim İstanbul
04:30 Kuzey Güey