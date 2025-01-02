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İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? 2 Ocak Kanal D yayın akışı

İnci Taneleri, her Perşembe akşamı izleyicilerle buluşuyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi ünlü oyuncuların başrollerini paylaştığı dizi, dramatik hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Ancak bu akşam dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 18:07 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 18:07
İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? 2 Ocak Kanal D yayın akışı

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    Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri, her hafta Perşembe akşamları izleyiciyle buluşuyor. Ancak yeni yılın ilk haftasında dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı, sıkı takipçilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

    Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

    İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    2 Ocak 2025 Perşembe Kanal D yayın akışına göre, İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizinin saatinde "Regaib Gecesi Özel" programı izleyici ile buluşacak. Bu durum, İnci Taneleri hayranlarında merak uyandırırken, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı soruları da gündeme geldi.

    İNCİ TANELERİ NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Genellikle yılbaşı haftasında dizi çekimlerine ara veriliyor. Bu nedenle, kanallar yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor. İnci Taneleri dizisinin 29. bölümü de bu kapsamda yerini alıyor. Alınan bilgilere göre, İnci Taneleri'nin yeni bölümü 9 Ocak Perşembe akşamı yayınlanacak.

    2 OCAK 2025 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:15 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Regaib Gecesi Özel

    21:15 İnci Taneleri (Tekrar)

    00:15 Tek Atış

    02:00 Zalim İstanbul

    04:30 Kuzey Güey

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