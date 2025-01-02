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Son 9 yılın en çok izlenen televizyon kanalı: atv!

Geçtiğimiz 8 yılın şampiyonu olan atv, 2024 yılını da birincilikle bitirerek “son 9 yılın en çok izlenen televizyon kanalı” oldu.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 12:14 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 12:14
Son 9 yılın en çok izlenen televizyon kanalı: atv!

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    Son yılların en yüksek izlenme oranlarına imzasını atan atv, Kantar Medya'dan alınan verilere göre en iyi yerli dizilerin ve yapımların adresi olarak bu yıl da hafızalara kazındı.

    Hem Türkiye'de hem de dünyada ilgiyle izlenen dizilerine yenilerini ekleyen, milyonların gönlüne taht kurmuş yıldızlara ev sahipliği yapan atv, vazgeçilmezlerinin yanı sıra yeni yayın döneminde başlayan yenilenme atağını kesintisiz olarak sürdürmeye devam ediyor.

    YILI BİRİNCİ KAPATTI!

    Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Tüm Gün – Tüm Kişiler ve Tüm Gün – 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla 2024 yılının birincisi oldu. Ayların değil, yılların birincisi olma unvanını elden bırakmayan atv, başarısını her kulvarda istikrarla sürdürmeye devam ediyor.

    Esra Erol | Kaynak: atvEsra Erol | Kaynak: atv

    YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE DE EN ÇOK ESRA EROL İZLENDİ!

    Gönüllere taht kuran program Esra Erol'da Kantar Medya'dan alınan verilere göre 1 Ocak Çarşamba gününün en çok izlenen programı oldu.

    Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %7,56 izlenme oranı ve %27,49 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti.

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