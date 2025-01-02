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atv ekranlarında yeni bir dizi başlıyor! İşte Zembilli’nin ilk bölümünden ipuçları!

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan “Zembilli” ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı başlıyor. Peki atv’de izleyici karşısına çıkacak olan Zembilli’nin ilk bölümünde neler yaşanacak? İşte Zembilli 1. bölümden ipuçları...

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 10:56 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 10:56
atv ekranlarında yeni bir dizi başlıyor! İşte Zembilli’nin ilk bölümünden ipuçları!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kadrosunda Emre Dinler (Adem), Sude Zülal Güler (Esma), Damlasu İkizoğlu (Fidan), Atakan Hoşgören (İlyas), Özgür Cem Tuğluk (Kadir) gibi isimlerin yer aldığı "Zembilli" ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı başlıyor.

    Zembilli dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    ZEMBİLLİ İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Zembilli kasabası, Murad'ın askerden izine gelmesiyle bayram yerine döner. Murad'ın kardeşi Fidan uzun zamandır, gizli saklı, Murad'ın can dostu Adem'e sevdalıdır. Adem'den tek isteği abisine ilişkilerini söylemesidir, saklamaktan yorulmuştur. Murad kasabaya döndüğünde, sevdalı olduğu Esma'ya görücü geldiğini öğrenir. Gitmeden önce söz kesmek ister ama Esma'nın babasının bir şartı vardır, Torosların namlı pehlivanı Balaban'ı yenerse, kızını verecektir.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Kasabanın en havalı kızı Gülnur'a âşık olan, Murad ve Adem'in can kardeşi Fırıncı Kadir, aldığı bir mektupla Gülnur'u kaçırma planları kurmaya başlar. Harama el uzatmayan, naif kalbi ve kaygılarıyla Müezzin Vahit'i de bu plana dahil eder.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Veteriner Tarık ise askerden dönmüş, kendisine bir yol çizmeye çalışırken, define bulma peşindedir. Bir elin beş parmağı gibi birbirinden ayrılmayan ama birbirine benzemeyen beş can dostunun planları hiç de istedikleri gibi ilerlemeyecektir.

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