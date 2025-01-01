Survivor Türkiye 2025 ilk bölüm saat kaçta? Survivor 2025 ünlüler-gönüllüler kadrosu

Survivor Türkiye 2025 için geri sayım sona erdi! Her yıl büyük bir heyecanla takip edilen yarışma, bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında yaşanacak mücadele, şimdiden büyük merak uyandırdı.
Survivor Türkiye 2025 için geri sayım sona erdi! Her yıl büyük bir heyecanla takip edilen yarışma, bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında yaşanacak mücadele, şimdiden büyük merak uyandırdı.
Survivor Türkiye 2025'in ilk bölümü bu akşam saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak. Yeni sezonun heyecanı ve kıyasıya mücadeleler izleyiciyi ekrana kilitleyecek.
Survivor 2025 Ünlüler takımında yer alan isimler dikkat çekiyor. İşte bu yıl Ünlüler takımında yarışacak olanlar:
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
Gönüllüler takımında ise birbirinden iddialı isimler yer alıyor. İşte Gönüllüler takımının yarışmacıları:
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgoz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı