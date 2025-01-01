Survivor Türkiye 2025 ilk bölüm saat kaçta? Survivor 2025 ünlüler-gönüllüler kadrosu

Survivor Türkiye 2025 için geri sayım sona erdi! Her yıl büyük bir heyecanla takip edilen yarışma, bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında yaşanacak mücadele, şimdiden büyük merak uyandırdı.