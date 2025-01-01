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Survivor Türkiye 2025 ilk bölüm saat kaçta? Survivor 2025 ünlüler-gönüllüler kadrosu

Survivor Türkiye 2025 sezonu bu akşam başlıyor! Ekranların sevilen yarışması, Ünlüler ve Gönüllüler takımlarıyla yeni bir heyecan fırtınasına hazırlanıyor. İzleyiciler, bu sezon yarışacak olan isimleri ve kıyasıya rekabetin detaylarını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 20:14 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 20:14
Survivor Türkiye 2025 ilk bölüm saat kaçta? Survivor 2025 ünlüler-gönüllüler kadrosu

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    Survivor Türkiye 2025 için geri sayım sona erdi! Her yıl büyük bir heyecanla takip edilen yarışma, bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında yaşanacak mücadele, şimdiden büyük merak uyandırdı.

    Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

    SURVİVOR 2025 İLK BÖLÜM SAAT KAÇTA?

    Survivor Türkiye 2025'in ilk bölümü bu akşam saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak. Yeni sezonun heyecanı ve kıyasıya mücadeleler izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

    ÜNLÜLER TAKIMI KADROSU

    Survivor 2025 Ünlüler takımında yer alan isimler dikkat çekiyor. İşte bu yıl Ünlüler takımında yarışacak olanlar:

    Zeynep Alkan

    Serenay Aktaş

    Batuhan Karacakaya

    Adem Kılıç

    İsmail Balaban

    Ayşe Yüksel

    Sema Aydemir

    Barış Murat Yağcı

    Yağmur Banda

    GÖNÜLLÜLER TAKIMI KADROSU

    Gönüllüler takımında ise birbirinden iddialı isimler yer alıyor. İşte Gönüllüler takımının yarışmacıları:

    Tuğba Yeni

    Dilşah Kurt

    Batuhan Gökgoz

    Mevlüt Koçak

    Göksu Küçükali

    Adilhan Numan

    Kaan Kazgan

    Kübra Avcı

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