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Can Borcu 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Hayatımdan defol”

ATV ekranlarının sevilen dizisi Can Borcu’nun merakla beklenen 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen Can Borcu’nun yeni bölüm fragmanına Handan’ın “Hayatımdan defol” şeklindeki sözleri damga vurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 16:58 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 16:58
Can Borcu 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Hayatımdan defol

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    Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen Can Borcu'nun merakla beklenen 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Handan, eşi Celal ve patronu Emel'i otel odasında bastıktan sonra gerçekleşen olaylar konusunda ser verir sır vermez. Otel odasında başlayıp hastane morgunda son bulan olaylar zinciri bölüm sonuna kadar gizemini korur.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Aldığı bıçak darbeleri sonucu hastaneye kaldırılan Emel, hayati tehlikeyi atlatır atlatmaz, intikam yeminleri eder. Başına gelenlerin sorumlusu olarak gördüğü Handan'a karşı büyük bir öfke duyar.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Handan'ın kızı Yasemin annesindeki tuhaflığı fark eder. Onun babasının ölümüyle ilgili bir şeyler sakladığına inanır.

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