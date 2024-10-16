Survivor Hasan Yalnızoğlu neden öldü? Hasan Yalnızoğlu nereli, kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Uzun süredir hastalıkla mücadele eden Yalnızoğlu, Bakırköy Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekteydi. 7 yaşında bir kız çocuğu babası olan Survivor Hasan'ın ölümü, başta ailesi olmak üzere hayranlarını ve tüm Türkiye'yi derinden üzdü. Yalnızoğlu'nun ölüm haberiyle birlikte, sanat camiası ve sevenleri sosyal medyada üzüntülerini paylaştı.