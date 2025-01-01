Kuruluş Osman 117. Bölüm Yayın Tarihi Açıklandı! Bu Akşam Neden Yok?

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, bu hafta yayın akışında yer almamasıyla izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Her çarşamba akşamı ekrana gelen ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin 117. bölümüyle ilgili detaylar araştırılıyor.
ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, bu hafta yayın akışında yer almamasıyla izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Her çarşamba akşamı ekrana gelen ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin 117. bölümüyle ilgili detaylar araştırılıyor.
Bu akşam Kuruluş Osman dizisi ATV yayın akışında yer almıyor. Yılbaşı haftası dolayısıyla pek çok dizi, sezon arası vererek bu hafta yayınlanmıyor. Kuruluş Osman'ın da bu sebepten ötürü ekranlara gelmeyeceği düşünülüyor.
ATV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümü için tarih belli oldu. Kuruluş Osman'ın 117. bölümü, 15 Ocak 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.
Yeni bölümde izleyicileri oldukça heyecanlı gelişmeler bekliyor:
Moğol Komutanı Ulugan'ın Kayı Obası'na Gelişi:
Osman Bey ile ilk kez yüzleşen Ulugan, hem itibarını hem de canını almayı hedeflediğini söylüyor. Ulugan'ın bu tehdidine karşı Osman Bey nasıl bir hamle yapacak?
Şehzade Orhan'ın Esareti:
Şehzade Orhan, Moğolların tuzağına düşer ve işkenceye maruz kalır. Osman Bey, oğlunu kurtarabilecek mi?
Obada Zehir Krizi:
Obada yayılan bir zehir herkesi etkilerken, Bala Hatun, Poena'nın kızı Halime olduğunu öğrenemeden onu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.
İlbay'ın Planı:
Osman Bey, yaklaşan Moğol tehdidine karşı tedbirler alırken, İlbay bu önlemleri etkisiz hale getirmek için yeni planlarını devreye sokar.