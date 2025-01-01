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Kuruluş Osman 117. Bölüm Yayın Tarihi Açıklandı! Bu Akşam Neden Yok?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, her çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan bir yapım olarak dikkat çekiyor. Ancak 1 Ocak 2025 Çarşamba günü yayın akışında yer almayan diziyle ilgili merak edilenler arttı.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 20:58 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 20:58
Kuruluş Osman 117. Bölüm Yayın Tarihi Açıklandı! Bu Akşam Neden Yok?

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    ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, bu hafta yayın akışında yer almamasıyla izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Her çarşamba akşamı ekrana gelen ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin 117. bölümüyle ilgili detaylar araştırılıyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM NEDEN YOK?

    Bu akşam Kuruluş Osman dizisi ATV yayın akışında yer almıyor. Yılbaşı haftası dolayısıyla pek çok dizi, sezon arası vererek bu hafta yayınlanmıyor. Kuruluş Osman'ın da bu sebepten ötürü ekranlara gelmeyeceği düşünülüyor.

    KURULUŞ OSMAN 117. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    ATV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümü için tarih belli oldu. Kuruluş Osman'ın 117. bölümü, 15 Ocak 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

    KURULUŞ OSMAN 117. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Yeni bölümde izleyicileri oldukça heyecanlı gelişmeler bekliyor:

    Moğol Komutanı Ulugan'ın Kayı Obası'na Gelişi:
    Osman Bey ile ilk kez yüzleşen Ulugan, hem itibarını hem de canını almayı hedeflediğini söylüyor. Ulugan'ın bu tehdidine karşı Osman Bey nasıl bir hamle yapacak?

    Şehzade Orhan'ın Esareti:
    Şehzade Orhan, Moğolların tuzağına düşer ve işkenceye maruz kalır. Osman Bey, oğlunu kurtarabilecek mi?

    Obada Zehir Krizi:
    Obada yayılan bir zehir herkesi etkilerken, Bala Hatun, Poena'nın kızı Halime olduğunu öğrenemeden onu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

    İlbay'ın Planı:
    Osman Bey, yaklaşan Moğol tehdidine karşı tedbirler alırken, İlbay bu önlemleri etkisiz hale getirmek için yeni planlarını devreye sokar.

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