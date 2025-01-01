Kuruluş Osman 117. Bölüm Yayın Tarihi Açıklandı! Bu Akşam Neden Yok?

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ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, bu hafta yayın akışında yer almamasıyla izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Her çarşamba akşamı ekrana gelen ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin 117. bölümüyle ilgili detaylar araştırılıyor.

Fotoğraflar: AA KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM NEDEN YOK? Bu akşam Kuruluş Osman dizisi ATV yayın akışında yer almıyor. Yılbaşı haftası dolayısıyla pek çok dizi, sezon arası vererek bu hafta yayınlanmıyor. Kuruluş Osman'ın da bu sebepten ötürü ekranlara gelmeyeceği düşünülüyor. KURULUŞ OSMAN 117. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK? ATV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümü için tarih belli oldu. Kuruluş Osman'ın 117. bölümü, 15 Ocak 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.