Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler geçidi! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz 1 milyonluk soruyu açtı: İşte programa damga vuran anlar

Yılbaşı gecesinin vazgeçilmez programı Kim Milyoner Olmak İster?, bu yıl da ekran başındaki milyonlara keyifli anlar yaşattı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla gerçekleşen özel bölümde, ünlü isimlerin performansları ve esprili diyalogları geceye damga vurdu.

Bu özel bölümde Ceza, Ziynet Sali, Betül Demir, Doğu Demirkol, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun bilgi ve eğlence dolu anlara imza attı.

Özellikle "Bir Gece Masalı" dizisinin yıldızları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un 1 milyon TL değerindeki soruya ulaşması, heyecanı zirveye taşıdı.

İşte Kim Milyoner Olmak İster, Yılbaşı Özel bölümüne damga vuran o anlar...