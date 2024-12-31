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Kim Milyoner Olmak İster'de ünlüler geçidi! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz 1 milyonluk soruyu açtı: İşte programa damga vuran anlar

Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla bugün yine milyonları ekrana kilitledi. Ceza, Ziynet Sali, Betül Demir, Doğu Demirkol, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun yarıştığı son bölümde birbirinden renkli anlar yaşandı. Bir Gece Masalı'nın yıldızları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun 1 milyonluk soruyu açtırırken işte programa damga vuran diğer anlar...

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 22:24 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 22:24
Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler geçidi! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz 1 milyonluk soruyu açtı: İşte programa damga vuran anlar

Yılbaşı gecesinin vazgeçilmez programı Kim Milyoner Olmak İster?, bu yıl da ekran başındaki milyonlara keyifli anlar yaşattı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla gerçekleşen özel bölümde, ünlü isimlerin performansları ve esprili diyalogları geceye damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler geçidi! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz 1 milyonluk soruyu açtı: İşte programa damga vuran anlar

Bu özel bölümde Ceza, Ziynet Sali, Betül Demir, Doğu Demirkol, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun bilgi ve eğlence dolu anlara imza attı.

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler geçidi! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz 1 milyonluk soruyu açtı: İşte programa damga vuran anlar

Özellikle "Bir Gece Masalı" dizisinin yıldızları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un 1 milyon TL değerindeki soruya ulaşması, heyecanı zirveye taşıdı.

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler geçidi! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz 1 milyonluk soruyu açtı: İşte programa damga vuran anlar

İşte Kim Milyoner Olmak İster, Yılbaşı Özel bölümüne damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler geçidi! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz 1 milyonluk soruyu açtı: İşte programa damga vuran anlar

İşte Kim Milyoner Olmak İster, Yılbaşı Özel bölümüne damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler geçidi! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz 1 milyonluk soruyu açtı: İşte programa damga vuran anlar

İşte Kim Milyoner Olmak İster, Yılbaşı Özel bölümüne damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler geçidi! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz 1 milyonluk soruyu açtı: İşte programa damga vuran anlar

İşte Kim Milyoner Olmak İster, Yılbaşı Özel bölümüne damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler geçidi! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz 1 milyonluk soruyu açtı: İşte programa damga vuran anlar

İşte Kim Milyoner Olmak İster, Yılbaşı Özel bölümüne damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler geçidi! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz 1 milyonluk soruyu açtı: İşte programa damga vuran anlar

İşte Kim Milyoner Olmak İster, Yılbaşı Özel bölümüne damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler geçidi! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz 1 milyonluk soruyu açtı: İşte programa damga vuran anlar

İşte Kim Milyoner Olmak İster, Yılbaşı Özel bölümüne damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler geçidi! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz 1 milyonluk soruyu açtı: İşte programa damga vuran anlar

İşte Kim Milyoner Olmak İster, Yılbaşı Özel bölümüne damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler geçidi! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz 1 milyonluk soruyu açtı: İşte programa damga vuran anlar

İşte Kim Milyoner Olmak İster, Yılbaşı Özel bölümüne damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler geçidi! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz 1 milyonluk soruyu açtı: İşte programa damga vuran anlar

İşte Kim Milyoner Olmak İster, Yılbaşı Özel bölümüne damga vuran o anlar...