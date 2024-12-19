Ölünce beni kim yıkayacak neyin reklamı? TRT Tabii’de Gassal Dizisi ne zaman başlıyor? İşte Gassal’ın oyuncu kadrosu...

"Ölünce Beni Kim Yıkayacak" yazılı afişler, gündeme damgasını vurdu. İzleyicileri düşündüren bu dikkat çekici ifade, yeni bir dizinin tanıtımı çıktı. Ölümle yüzleşmeyi ve yaşamın anlamını sorgulatan hikayesiyle Gassal , yakında tabii platformunda yayınlanmaya hazırlanıyor.

Sosyal medyada gösterilen tepkiler ( Fotoğraf: X )

ÖLÜNCE BENİ KİM YIKAYACAK NEYİN REKLAMI?

Son günlerde sokaklarda ve dijital platformlarda dikkat çeken "Ölünce Beni Kim Yıkayacak" afişi, izleyicilerin merakını cezbetti. Bu gizemli ifade, kısa süre içinde sosyal medyada konuşulmaya başlandı ve çeşitli spekülasyonlara neden oldu. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre, bu dikkat çekici slogan, yakında yayınlanacak olan "Gassal" adlı diziye ait.