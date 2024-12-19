Ölünce beni kim yıkayacak neyin reklamı? TRT Tabii’de Gassal Dizisi ne zaman başlıyor? İşte Gassal’ın oyuncu kadrosu...

Gassal Konusu Nedir?
Dizi, ölümle ilgili derin bir hikaye sunuyor. Bir gassalın, yani ölü yıkayıcısının, yaşamındaki radikal değişimleri ve bu süreçte ölümle olan bağını ele alıyor. Hayatındaki dönüm noktasının ardından, kendisini yıkayacak birini arama hikayesini izleyicilere aktararak, düşündürücü ve duygusal bir atmosfer yaratmayı hedefliyor.
GASSAL DİZİSİ NEREDE VE NE ZAMAN YAYINLANACAK?
"Gassal" dizisi, TRT'nin uluslararası dijital platformu olan tabii üzerinden izleyicilere ulaşacak. Ancak dizinin yayın tarihi henüz netleşmiş değil. Yakın zamanda açıklanması beklenen bu tarih, dizi severler tarafından heyecanla bekleniyor.
GASSAL NE DEMEK?
Gassal, ölüleri yıkamakla görevli kişiye verilen isimdir. Gasilhane olarak adlandırılan yerlerde bu görev icra edilir. Dizi, bu mesleği konu alarak, günlük yaşamın ötesindeki bir dünyaya ışık tutmayı amaçlıyor.