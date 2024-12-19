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Ölünce beni kim yıkayacak neyin reklamı? TRT Tabii'de Gassal Dizisi ne zaman başlıyor? İşte Gassal’ın oyuncu kadrosu...

Son günlerde sosyal medyada ve sokaklardaki reklam panolarında dikkat çeken "Ölünce Beni Kim Yıkayacak" afişleri, merak konusu oldu. Bu gizemli slogan, kısa sürede çok konuşulanlar arasına girerken, afişlerin TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden yayınlanacak olan Gassal dizisine ait olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 22:57 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 22:57
Ölünce beni kim yıkayacak neyin reklamı? TRT Tabii’de Gassal Dizisi ne zaman başlıyor? İşte Gassal’ın oyuncu kadrosu...

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    "Ölünce Beni Kim Yıkayacak" yazılı afişler, gündeme damgasını vurdu. İzleyicileri düşündüren bu dikkat çekici ifade, yeni bir dizinin tanıtımı çıktı. Ölümle yüzleşmeyi ve yaşamın anlamını sorgulatan hikayesiyle Gassal, yakında tabii platformunda yayınlanmaya hazırlanıyor.

    Sosyal medyada gösterilen tepkiler ( Fotoğraf: X )Sosyal medyada gösterilen tepkiler ( Fotoğraf: X )

    ÖLÜNCE BENİ KİM YIKAYACAK NEYİN REKLAMI?

    Son günlerde sokaklarda ve dijital platformlarda dikkat çeken "Ölünce Beni Kim Yıkayacak" afişi, izleyicilerin merakını cezbetti. Bu gizemli ifade, kısa süre içinde sosyal medyada konuşulmaya başlandı ve çeşitli spekülasyonlara neden oldu. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre, bu dikkat çekici slogan, yakında yayınlanacak olan "Gassal" adlı diziye ait.

    Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

    GASSAL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Ahmet Kural

    Sibel Aytan

    Muharrem Türkseven

    Ezgi Özyürekoğlu

    Serkan Ercan

    Oyuncuların etkileyici performanslarıyla bu dizinin kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi yakalaması bekleniyor.

    Gassal Konusu Nedir?

    Dizi, ölümle ilgili derin bir hikaye sunuyor. Bir gassalın, yani ölü yıkayıcısının, yaşamındaki radikal değişimleri ve bu süreçte ölümle olan bağını ele alıyor. Hayatındaki dönüm noktasının ardından, kendisini yıkayacak birini arama hikayesini izleyicilere aktararak, düşündürücü ve duygusal bir atmosfer yaratmayı hedefliyor.

    GASSAL DİZİSİ NEREDE VE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    "Gassal" dizisi, TRT'nin uluslararası dijital platformu olan tabii üzerinden izleyicilere ulaşacak. Ancak dizinin yayın tarihi henüz netleşmiş değil. Yakın zamanda açıklanması beklenen bu tarih, dizi severler tarafından heyecanla bekleniyor.

    GASSAL NE DEMEK?

    Gassal, ölüleri yıkamakla görevli kişiye verilen isimdir. Gasilhane olarak adlandırılan yerlerde bu görev icra edilir. Dizi, bu mesleği konu alarak, günlük yaşamın ötesindeki bir dünyaya ışık tutmayı amaçlıyor.

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