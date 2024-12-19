Holding 3. bölüm ön izleme yayınlandı: “Seni de kaybedemem Aydan”

Bu akşam atv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Holding'in merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme yayınlandı.

HOLDİNG 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aydan, yıllar sonra bulduğu babasını sonsuza dek kaybetme ihtimaliyle yüz yüze kalınca aklındaki soruların cevabı için Osman Altınordu'nun uyanmasını diler. Ceyda ise yaptığı hatanın bir sır olarak kalacak olmasından memnundur.

(Kaynak: ATV)

Altınordu kızları; yeni kız kardeşleriyle, kendilerine has yöntemlerle mücadele etmeyi tercih ederler. Bu mücadelede yanlış yol arkadaşları seçmeleri an meselesidir. Mahir ise bir avcı gibi, düşmanlarının peşindeyken bir anda av olacağından habersizdir.