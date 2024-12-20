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atv ekranlarında yeni bir dizi başlıyor! İşte Can Borcu’nun ilk bölümünden ipuçları...

Cumartesi akşamı atv ekranında ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Can Borcu’na dair detaylar ortaya çıktı. Peki güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Can Borcu’nun ilk bölümünde neler olacak? İşte 21 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümden ipuçları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 10:28 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 10:47
atv ekranlarında yeni bir dizi başlıyor! İşte Can Borcu’nun ilk bölümünden ipuçları...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Can Borcu" ilk bölümüyle 21 Aralık Cumartesi akşamı başlıyor.

    Can Borcu 1. bölüm 4. fragmanı nefes kesti

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    CAN BORCU İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Başarılı bir avukat olan Mehmet eşinin ölümü sonrası kızı Doğa ile sorunlar yaşamaya başlar. Annesinin ölümünden babasını sorumlu tutan Doğa ergenliğinin de getirdiği öfke nöbetleriyle babasını aşırı zorlamaktadır. İkili arasındaki gerilim, Doğa'nın intihar teşebbüsüyle zirveye ulaşır.

    Can Borcu 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Handan ve Celal'in kusursuz görünen evlilikleri, 25. evlilik yıldönümlerinde büyük bir darbe alır. Handan'ın içine kocasının kendisini aldatıyor olabileceği şüphesi yerleşir. Handan her ne kadar bu şüpheyi kalbinden uzak tutmaya çalışsa da, kocasının kendisini aldattığına dair aldığı bir telefon onun için sonun başlangıcı olacaktır.

    Can Borcu 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Kızını intihar teşebbüsünden kurtarmak için yola düşen Mehmet'le, kocasını basmak için otele giden Handan'ın yolları acı bir tesadüfle kesişecektir.

    Can Borcu 1. bölüm fragmanı yayınlandı

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    OYUNCU KADROSU
    BÜLENT İNAL (Mehmet), EBRU ÖZKAN SABAN (Handan), MİNE TUGAY (Emel), CÜNEYT METE (Yaşar) RAGIP SAVAŞ (Celal), DEMİRCAN KAÇEL (Ferit), NURŞİM DEMİR (Necmiye), GONCAGÜL SUNAR (Şükran), SELEN SOYDER (Sude), ÇAĞLA BOZ (Yasemin), ONUR GÖZETEN (Efe), DORA DALGIÇ (Doğa)

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