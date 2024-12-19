Kuruluş Osman yine zirvede! Osman Bey’den Akhisar’da tarihi zafer

Dizinin 175. bölümünde; Osman Bey, Akhisar Kalesi'ni fethetti. Akhisar Kalesi'ni kuşatan Osman Bey ve alplarının; gülle ateşleriyle surları dövüp gedik açmaları Bizans ordusunun son direnişini kırdı. Bizans Komutanları Lucas ve Hristo surlardan halatlarla kaçarak kaleyi terk ederken Osman Bey, Alplarıyla birlikte Akhisar Kalesi'ni tamamen ele geçirdi.

(Kaynak: ATV)

Fetih ardından Kayı sancakları gururla burçlara çekilirken Osman Bey ordusuna "Beyler! Alplar! Hamd olsun ki 'Sefer bizim, zafer Allah'ındır' diye çıktığımız bu akın fetih ile taçlandı! Din-i mübin-i İslam ile aydınlanacak, Türk'ün töresi ile erince kavuşacak olan Akhisar Kalesi, gayrı yurt toprağıdır!" şeklinde hitap ederek zaferi kutladı.

(Kaynak: ATV)

Osman Bey oğulları Orhan ile Alaeddin Beyler ve Alplarıyla obalarına döndüklerinde bazı Türk obalarının Moğollar tarafından yakılıp yıkıldığını gördüler. Bu acı tablo karşısında derinden sarsılan Osman Bey, "Benim masum ahalimden ne istediniz he! Ne istediniz!" diyerek feryat ederken Cerkutay'ın, "Herkese kıymışlar," sözleri Osman Bey'in öfkesini daha da arttırdı.

Küçük bir kızın katledilen annesinin başında ağlayarak "Anama kıydılar Osman Bey. Obamızı yıktılar. Neden böyle ettiler?" sözleri Osman Bey'in yüreğini dağlarken "Andım olsun, bunu yanlarına koymayacağım!" diyerek intikam yemini etti. Tam bu sırada, Moğol Elçisi Toygar'ın nökerleriyle obaya gelmesi ve elindeki kanlı çuvalı Osman Bey'in önüne atarak "Aşağı obadan gelirim. Gidip oraya da bakasın. Moğol devletinin kudretini göresin!" tansiyonu arttırdı. Osman Bey "Dünya başıma yıkılsa da sana vereceğim ancak kan ve kemiktir!" sözleriyle rest çekerek tek hamlede Toygar'ın kellesini alarak cezasını kesti.

(Kaynak: ATV)

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!