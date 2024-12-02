CANLI 📍 Fenerbahçe-Gaziantep FK ilk yarı SONUCU: 1-1

Fenerbahçe , Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Lider Galatasaray'ın Eyüpspor karşısında puan kaybetmesiyle, Sarı-Lacivertliler için zirveyle farkı 3 puana indirme fırsatı doğdu. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, evinde 3 puan alarak seriyi sürdürmek istiyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Kostic, Fred, İsmail, İrfan Can, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Arda, Bruno, Mbakata, Ogün, N'Diaye, Maxim, David, Lungoyi, Kenan

MOURİNHO VE FENERBAHÇE'NİN HEDEFLERİ

Süper Lig'de üst üste 5. galibiyetini almayı hedefleyen Mourinho, ligde bu başarıyı en son 2018 yılında Manchester United ile yaşamıştı. Fenerbahçe'nin galibiyet serisi, hem ligde hem de Avrupa'da dikkat çekiyor.