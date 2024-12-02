CANLI 📍 Fenerbahçe-Gaziantep FK ilk yarı SONUCU: 1-1

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Lider Galatasaray'ın Eyüpspor karşısında puan kaybetmesiyle, Sarı-Lacivertliler için zirveyle farkı 3 puana indirme fırsatı doğdu. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, evinde 3 puan alarak seriyi sürdürmek istiyor.
Fotoğraflar: AA
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
3. Dakika | Gol: Oğuz Aydın
Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in top kapma başarısıyla başlayan atakta En-Nesyri'nin asistini gole çeviren Oğuz Aydın ile 1-0 öne geçti.
8. Dakika | Kaçan Fırsat
Tadic'in savunma arkasına attığı muhteşem pasta En-Nesyri, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak topu dışarı gönderdi.
41. Dakika | Gol: Okereke
Gaziantep FK, sağ kanattan gelen ortayı iyi değerlendirdi. Okereke'nin Livakovic'ten dönen şutunda, topu ağlara göndererek skoru eşitledi.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Kostic, Fred, İsmail, İrfan Can, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri
Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Arda, Bruno, Mbakata, Ogün, N'Diaye, Maxim, David, Lungoyi, Kenan
MOURİNHO VE FENERBAHÇE'NİN HEDEFLERİ
Süper Lig'de üst üste 5. galibiyetini almayı hedefleyen Mourinho, ligde bu başarıyı en son 2018 yılında Manchester United ile yaşamıştı. Fenerbahçe'nin galibiyet serisi, hem ligde hem de Avrupa'da dikkat çekiyor.