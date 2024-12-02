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CANLI 📍 Fenerbahçe-Gaziantep FK ilk yarı SONUCU: 1-1

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Lider Galatasaray’ın puan kaybetmesi, Sarı-Lacivertlilere zirveyle farkı 3 puana indirme fırsatı sundu. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, taraftarının önünde galibiyet serisini sürdürmek isterken, formda Gaziantep FK ise İstanbul’dan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 21:10 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 21:10
CANLI 📍 Fenerbahçe-Gaziantep FK ilk yarı SONUCU: 1-1

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Lider Galatasaray'ın Eyüpspor karşısında puan kaybetmesiyle, Sarı-Lacivertliler için zirveyle farkı 3 puana indirme fırsatı doğdu. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, evinde 3 puan alarak seriyi sürdürmek istiyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

3. Dakika | Gol: Oğuz Aydın
Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in top kapma başarısıyla başlayan atakta En-Nesyri'nin asistini gole çeviren Oğuz Aydın ile 1-0 öne geçti.

8. Dakika | Kaçan Fırsat
Tadic'in savunma arkasına attığı muhteşem pasta En-Nesyri, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak topu dışarı gönderdi.

41. Dakika | Gol: Okereke
Gaziantep FK, sağ kanattan gelen ortayı iyi değerlendirdi. Okereke'nin Livakovic'ten dönen şutunda, topu ağlara göndererek skoru eşitledi.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Kostic, Fred, İsmail, İrfan Can, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri
Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Arda, Bruno, Mbakata, Ogün, N'Diaye, Maxim, David, Lungoyi, Kenan

MOURİNHO VE FENERBAHÇE'NİN HEDEFLERİ

Süper Lig'de üst üste 5. galibiyetini almayı hedefleyen Mourinho, ligde bu başarıyı en son 2018 yılında Manchester United ile yaşamıştı. Fenerbahçe'nin galibiyet serisi, hem ligde hem de Avrupa'da dikkat çekiyor.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü ve hafif ağrıları bulunan Mert Hakan Yandaş bu maçta forma giyemeyecek.

MAÇ YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe-Gaziantep FK mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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