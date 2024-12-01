Hangi iki Osmanlı Padişahı kardeştir? V. Mehmed, II. Ahmed, IV. Murad...

Her hafta olduğu gibi bu akşam da Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, 100 bin TL ve 5 milyon TL aralığındaki zorlu sorularla karşı karşıya kaldı

HANGİ İKİ OSMANLI PADİŞAHI KARDEŞTİR?

A- II. AHMED VE III AHMED

B- III MUSTAFA VE IV. MUSTAFA

C- IV. MURAD VE V. MURAD

D- V. MEHMED VE VI MEHMED.

CEVAP: D

D- V. Mehmed ve VI. Mehmed kardeştir. Her ikisi de Sultan Abdülmecid'in oğullarıdır.

🔴 A- II. Ahmed ve III. Ahmed: II. Ahmed, Sultan İbrahim'in oğlu; III. Ahmed ise IV. Mehmed'in oğludur.

🔵 B- III. Mustafa ve IV. Mustafa: III. Mustafa, III. Ahmed'in oğlu; IV. Mustafa ise I. Abdülhamid'in oğludur.

⚪ C- IV. Murad ve V. Murad: IV. Murad, I. Ahmed'in oğlu; V. Murad ise Sultan Abdülmecid'in oğludur.