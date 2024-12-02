Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde için dondurma kararı!

Ocak ayındaki ara transfer dönemi için harekete geçen Fenerbahçe, bir yandan da kadrodaki yabancı oyuncu sayısını azaltmak istiyor.



Fenerbahçe, bu doğrultuda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile ilgili önemli bir karar alabilir.



A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin ismini ligin ikinci yarısında TFF'ye bildirmeyecek ve yabancı kontenjanında yer açacak.



Hollandalı futbolcu, Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.



Fenerbahçe'de sakatlığı öncesi bu sezon 14 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 1275 dakika sahada kaldı.