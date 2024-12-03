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Bir Gece Masalı 14. bölüm nefes kesecek: Canfeza babası ile Mahir arasında kalıyor!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın Pamukkale’nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul’da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan “Bir Gece Masalı” yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 10:26 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 10:26
Bir Gece Masalı 14. bölüm nefes kesecek: Canfeza babası ile Mahir arasında kalıyor!

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Mahir'in onu düşürdüğü durumla deliye dönen Selim'in köşke gelirken arabasıyla çarptığı kız, Selim'in bütün dünyasını alt üst eder. Geçmişin travmaları geri dönerken Selim kim olduğunu bilmediği bu kızı evine alır.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Mahir ve Canfeza arasındaki durumu öğrenen Sare ise Salih'le el ele verip Mahir ve Canfeza'yı barıştırmaya karar verirler. Dörtlünün kamp macerası iki çift için de sürprizli olacaktır.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Mahir Canfeza'ya karşı yumuşarken; Canfeza Mahir'e hala kırgındır. Ancak Mahir'i canını verecek kadar çok seven Canfeza Selim'in Kürşat'a yaptığı sadakat testinde babasıyla Mahir'in arasında kalır.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

YÜSRA GEYİK BİR GECE MASALI'NDA!

Ceylan'ın gelişi Asaf Bey konağındaki dengeleri alt üst edecek!

Sevilen oyuncu Yüsra Geyik, yeni sezonun büyük ilgiyle izlenen dizisi Bir Gece Masalı'nın yeni bölümünde Ceylan karakteri ile diziye dahil oluyor. Geyik, Mahir'in kuzeni Asaf Bey'in ise torununu canlandıracak.

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