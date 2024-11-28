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TRT 1 CANLI MAÇ İZLE 📢 TRT 1 FREKANS ve uydu bilgileri! TRT Tabii mobil canlı yayın Avrupa maçları izle

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, bu akşam kritik mücadelelere çıkıyor. Saat 20:45’te Galatasaray, Az Alkmaar deplasmanında sahne alırken, 23:00’te Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında galibiyet arayacak. Heyecan dolu karşılaşmalar, TRT 1 ekranlarından futbolseverlere şifresiz olarak sunulacak. Televizyonlarınızdan veya TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinden bu unutulmaz mücadeleleri takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 20:23 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 20:23
TRT 1 CANLI MAÇ İZLE 📢 TRT 1 FREKANS ve uydu bilgileri! TRT Tabii mobil canlı yayın Avrupa maçları izle

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UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam sahne Galatasaray ve Fenerbahçe'nin! Galatasaray'ın Az Alkmaar ile, Fenerbahçe'nin ise Slavia Prag ile oynayacağı kritik maçlar, TRT 1 ekranlarında HD ve şifresiz olarak yayınlanacak. Spor tutkunları, bu eşsiz futbol şölenini televizyon ekranlarından veya TRT 1'in dijital platformu üzerinden kesintisiz şekilde takip edebilir.

🏆 BU AKŞAM GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI TRT 1'DE!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları, futbolseverler için TRT 1 ekranlarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebilecek. İşte maç detayları:

20:45: Az Alkmaar - Galatasaray

23:00: Slavia Prag - Fenerbahçe

📡 TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

TRT 1'i uydu üzerinden izlemek için cihazınızın frekans ayarlarını güncellemeniz gerekebilir. İşte uydu bilgileri:

Uydu Frekans (MHz) SR FC Yayın Türü
Türksat 4A (42°E) 11958 27500 5/6 HD
Türksat 3A (42°E) 11096 30000 5/6 SD
Türksat 3A (42°E) 11054 30000 3/4 HD
Eutelsat W3A (7°E) 10928 30000 5/6 HD

📺 Frekans Ayar Adımları:

Samsung TV:

Ayarlar → Uzman Ayarlama → Manuel Ayarlama → Transponder: 11794 (V/R) 30000.

LG TV:

Ayarlar → Kanal Tarama → Transponder: Uyarıdaki frekansı gir → Güncelle.

🎥 TRT 1 CANLI İZLEME EKRANI

Maçları internet üzerinden kesintisiz izlemek için aşağıdaki bağlantılara tıklayın:

TRT 1 Canlı Yayın İzle

TRT Spor Canlı Yayın İzle

📺 TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1'in güncel yayın akışı:

19:45: Maç Önü

20:45: Az Alkmaar - Galatasaray

23:00: Slavia Prag - Fenerbahçe

01:10: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

📺 28 Kasım AZ Alkmaar - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?📺 28 Kasım AZ Alkmaar - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
📺 28 Kasım AZ Alkmaar - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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