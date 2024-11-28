TRT 1 CANLI MAÇ İZLE 📢 TRT 1 FREKANS ve uydu bilgileri! TRT Tabii mobil canlı yayın Avrupa maçları izle

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam sahne Galatasaray ve Fenerbahçe'nin! Galatasaray'ın Az Alkmaar ile, Fenerbahçe'nin ise Slavia Prag ile oynayacağı kritik maçlar, TRT 1 ekranlarında HD ve şifresiz olarak yayınlanacak. Spor tutkunları, bu eşsiz futbol şölenini televizyon ekranlarından veya TRT 1'in dijital platformu üzerinden kesintisiz şekilde takip edebilir.