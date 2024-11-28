TRT 1 CANLI MAÇ İZLE 📢 TRT 1 FREKANS ve uydu bilgileri! TRT Tabii mobil canlı yayın Avrupa maçları izle

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam sahne Galatasaray ve Fenerbahçe'nin! Galatasaray'ın Az Alkmaar ile, Fenerbahçe'nin ise Slavia Prag ile oynayacağı kritik maçlar, TRT 1 ekranlarında HD ve şifresiz olarak yayınlanacak. Spor tutkunları, bu eşsiz futbol şölenini televizyon ekranlarından veya TRT 1'in dijital platformu üzerinden kesintisiz şekilde takip edebilir.
🏆 BU AKŞAM GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI TRT 1'DE!
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları, futbolseverler için TRT 1 ekranlarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebilecek. İşte maç detayları:
20:45: Az Alkmaar - Galatasaray
23:00: Slavia Prag - Fenerbahçe
📡 TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
TRT 1'i uydu üzerinden izlemek için cihazınızın frekans ayarlarını güncellemeniz gerekebilir. İşte uydu bilgileri:
|Uydu
|Frekans (MHz)
|SR
|FC
|Yayın Türü
|Türksat 4A (42°E)
|11958
|27500
|5/6
|HD
|Türksat 3A (42°E)
|11096
|30000
|5/6
|SD
|Türksat 3A (42°E)
|11054
|30000
|3/4
|HD
|Eutelsat W3A (7°E)
|10928
|30000
|5/6
|HD
📺 Frekans Ayar Adımları:
Samsung TV:
Ayarlar → Uzman Ayarlama → Manuel Ayarlama → Transponder: 11794 (V/R) 30000.
LG TV:
Ayarlar → Kanal Tarama → Transponder: Uyarıdaki frekansı gir → Güncelle.