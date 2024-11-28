Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden ve zirve mücadelesi veren Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendikten sonra AZ Alkmaar'In konuğu olacak. Fenerbahçe ile oynadığı son maçı 3-1 kazanan Hollanda temsilcisini mağlup etmek isteyen Aslan, yıldız futbolcuları ve destek veren tarftarları ile 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.
Karşılaşmayı internette veya televizyonlarının karşısında izlemek istyeneler internette araştırmalarda bulunarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. 28 Kasım AZ Alkmaar - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde yer almaktadır.
Victor Osimhen Galatasaray'ın en önemli gol kozu (AA)
GALATASARAY ZAFER PEŞİNDE
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta 10 puan toplayan Galatasaray evinde PAOK'u 3-1, Elfsborg'u 4-3 ve Tottenham'ı 3-2 yenerek gövde gösterisi yaptı. Sarı kırmızılılar tek puan kaybını belki de organizasyonun en zayıf takımlarından biri olarak gösterilen Rigas deplasmanında yaşadı. Letonya temsilcisi karşısında 2-0 öne geçen Okan Buruk ve öğrenciler karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray'ın tek hedefi AZ Alkmaar'ı yenmek (AA)
AVRUPA LİGİ'NDE 40 GALİBİYET
Galatasaray, AZ Alkmaar maçı ile bilrikte 99'uncu kez Avrupa Ligi'nde sahne alacak. Sarı kırmızılılar bundan önce oynadığı 98 maçın 40'ndan galibiyetle ayrıldı. 32'sinde berabere kalırken 26 da yenilgi aldı. Rakip kaleleri 158 kez sarsarken kaleside 127 gol gördü.
Okan Buruk ise takımıyla 20 karşılaşmada görev yaptı. 10 kez galibiyet sevinci yaşarken 4 beraberlik ve 6 da mağlubiyet aldı.