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Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden ve zirve mücadelesi veren Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendikten sonra AZ Alkmaar'In konuğu olacak. Fenerbahçe ile oynadığı son maçı 3-1 kazanan Hollanda temsilcisini mağlup etmek isteyen Aslan, yıldız futbolcuları ve destek veren tarftarları ile 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Karşılaşmayı internette veya televizyonlarının karşısında izlemek istyeneler internette araştırmalarda bulunarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. 28 Kasım AZ Alkmaar - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

Victor Osimhen Galatasaray'ın en önemli gol kozu (AA) GALATASARAY ZAFER PEŞİNDE Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta 10 puan toplayan Galatasaray evinde PAOK'u 3-1, Elfsborg'u 4-3 ve Tottenham'ı 3-2 yenerek gövde gösterisi yaptı. Sarı kırmızılılar tek puan kaybını belki de organizasyonun en zayıf takımlarından biri olarak gösterilen Rigas deplasmanında yaşadı. Letonya temsilcisi karşısında 2-0 öne geçen Okan Buruk ve öğrenciler karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.