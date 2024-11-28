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Gündüzden akşama atv izlendi!

atv, 27 Kasım’da yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde Tüm Kişiler kategorisinde ilk iki sıraya adını yazdırdı.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 12:34 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 12:34
Gündüzden akşama atv izlendi!

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Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %6,59 izlenme oranı ve %26,50 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

#KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', 172. Bölümüyle Tüm Kişiler'de %6,03 izlenme oranı ve %15,30 izlenme payıyla Kuruluş Osman Tüm Kişiler'de en çok izlenen dizi olarak ikinci sıraya yerleşti.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

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