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Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’lü yeni dizi! Annem Ankara konusu ve oyuncuları! Annem Ankara nerede çekiliyor?

Annem Ankara, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 1990’lı yılların Ankara’sında geçen ve gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan dizi, bir annenin çocukları için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün başrollerini paylaştığı yapım, güçlü kadrosu ve duygusal anlatımıyla dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 20:10 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 20:10
Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’lü yeni dizi! Annem Ankara konusu ve oyuncuları! Annem Ankara nerede çekiliyor?

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Annem Ankara ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. BKM imzasını taşıyan yapım, 1990'lı yılların Ankara'sında geçen bir aile dramını ekrana taşımayı amaçlıyor. Dizinin hem oyuncu kadrosu hem de konusu, duyurulduğu andan itibaren dikkat çekti. Peki, Annem Ankara dizisi ne anlatıyor, oyuncu kadrosunda kimler var ve ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

ANNEM ANKARA DİZİSİ KONUSU

Dizi, Ankara'da geçen ve gerçek bir hayat hikâyesine dayanan bir öyküyü konu alıyor. Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin merkezinde, çocukları için büyük fedakârlıklar yapan bir annenin yaşamı bulunuyor. Erken yaşta emekli olmak zorunda kalan bu anne, hem ekonomik zorluklarla hem de ailevi sorunlarla mücadele ediyor.

Annem Ankara, "Benim Annem Ankara'ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!" mottosuyla dikkat çekiyor. Dizinin, karşılaşılan zorluklara rağmen umut etmeyi bırakmayan bir annenin hikayesini ele aldığı belirtiliyor.

DİZİNİN OYUNCU KADROSU

Başrollerde, daha önce birçok başarılı projede yer alan Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür bulunuyor. Ayrıca kadroda yer alan diğer isimler şu şekilde sıralanıyor:

Özgürcan Çevik

Gökçe Eyüboğlu

Sevinç Erbulak

Yıldıray Şahinler

Güler Ökten

Sinem Uslu

Muharrem Türkseven

Mustafa Açılan

Fatma Toptaş

Durukan Çelikkaya

Ezgi Gör

Beyza Şekerci

Ediz Gülsuyu

ÇEKİMLER NEREDE YAPILDI?

Dizi, 1990'lı yılların Ankara'sında geçtiği için çekimler ağırlıklı olarak başkentte gerçekleştirildi. Dönemin atmosferini yansıtan detaylara yer verildiği belirtiliyor.

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