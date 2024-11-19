Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’lü yeni dizi! Annem Ankara konusu ve oyuncuları! Annem Ankara nerede çekiliyor?

Annem Ankara ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. BKM imzasını taşıyan yapım, 1990'lı yılların Ankara'sında geçen bir aile dramını ekrana taşımayı amaçlıyor. Dizinin hem oyuncu kadrosu hem de konusu, duyurulduğu andan itibaren dikkat çekti. Peki, Annem Ankara dizisi ne anlatıyor, oyuncu kadrosunda kimler var ve ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Fotoğraflar: Instagram
ANNEM ANKARA DİZİSİ KONUSU
Dizi, Ankara'da geçen ve gerçek bir hayat hikâyesine dayanan bir öyküyü konu alıyor. Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin merkezinde, çocukları için büyük fedakârlıklar yapan bir annenin yaşamı bulunuyor. Erken yaşta emekli olmak zorunda kalan bu anne, hem ekonomik zorluklarla hem de ailevi sorunlarla mücadele ediyor.
Annem Ankara, "Benim Annem Ankara'ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!" mottosuyla dikkat çekiyor. Dizinin, karşılaşılan zorluklara rağmen umut etmeyi bırakmayan bir annenin hikayesini ele aldığı belirtiliyor.
DİZİNİN OYUNCU KADROSU
Başrollerde, daha önce birçok başarılı projede yer alan Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür bulunuyor. Ayrıca kadroda yer alan diğer isimler şu şekilde sıralanıyor:
Özgürcan Çevik
Gökçe Eyüboğlu
Sevinç Erbulak
Yıldıray Şahinler
Güler Ökten
Sinem Uslu
Muharrem Türkseven
Mustafa Açılan
Fatma Toptaş
Durukan Çelikkaya
Ezgi Gör
Beyza Şekerci
Ediz Gülsuyu