Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’lü yeni dizi! Annem Ankara konusu ve oyuncuları! Annem Ankara nerede çekiliyor?

Annem Ankara ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. BKM imzasını taşıyan yapım, 1990'lı yılların Ankara'sında geçen bir aile dramını ekrana taşımayı amaçlıyor. Dizinin hem oyuncu kadrosu hem de konusu, duyurulduğu andan itibaren dikkat çekti. Peki, Annem Ankara dizisi ne anlatıyor, oyuncu kadrosunda kimler var ve ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Fotoğraflar: Instagram

ANNEM ANKARA DİZİSİ KONUSU

Dizi, Ankara'da geçen ve gerçek bir hayat hikâyesine dayanan bir öyküyü konu alıyor. Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin merkezinde, çocukları için büyük fedakârlıklar yapan bir annenin yaşamı bulunuyor. Erken yaşta emekli olmak zorunda kalan bu anne, hem ekonomik zorluklarla hem de ailevi sorunlarla mücadele ediyor.

Annem Ankara, "Benim Annem Ankara'ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!" mottosuyla dikkat çekiyor. Dizinin, karşılaşılan zorluklara rağmen umut etmeyi bırakmayan bir annenin hikayesini ele aldığı belirtiliyor.