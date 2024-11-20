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Beyaz Show yeniden başlayacak mı 2024? Beyazıt Öztürk açıkladı! Beyaz Show yeni sezon ne zaman başlayacak?

Televizyon dünyasının uzun soluklu programlardan biri olan Beyaz Show'un ekranlara dönüp dönmeyeceğiyle ilgili tartışmalarla yeniden gündemde. Programın sunucusu Beyazıt Öztürk yaptığı açıklamada bu konuda net bir bilgi vermese de dikkat çeken bir imada bulundu.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 10:40 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 10:42
Beyaz Show yeniden başlayacak mı 2024? Beyazıt Öztürk açıkladı! Beyaz Show yeni sezon ne zaman başlayacak?

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Bir döneme damgasını vuran Beyaz Show ekrana dönüş söylentileriyle yeniden gündemde. Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk, programın akıbetiyle ilgili sessizliğini bozdu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Programın Geleceği Merak Konusu

Beyaz Show, uzun yıllar boyunca televizyon izleyicilerinin vazgeçilmez programlarından biri oldu. Ancak ekranlara veda ettiği günden bu yana hayranları, programın geri dönüş ihtimalini yakından takip ediyor. Özellikle son iki yıldır Beyaz Show'un yeniden başlayacağına dair haberler sık sık gündeme geliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Beyazıt Öztürk'ten İmalı Yanıt

Geçtiğimiz günlerde Beyazıt Öztürk, 2. Sayfa programına verdiği röportajda Beyaz Show hakkındaki sorulara dikkat çeken bir cevap verdi. Öztürk, O Ses Türkiye jürisinde yer almadığını net bir şekilde belirtirken Beyaz Show'un geri dönüşüyle ilgili soruya ise "Bir sonraki sefere cevap vereceğim" diyerek açık bir yanıt vermekten kaçındı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Geri Dönüş Olur Mu?

Beyazıt Öztürk'ün açıklamaları Beyaz Show'un ekranlara dönüp dönmeyeceği konusunda net bir bilgi vermese de, bu tür açıklamaların programın hayranları için umut ışığı olduğu söylenebilir. Programın yeniden başlamasıyla ilgili net bir açıklama yapılana kadar, hayranların merakı devam edecek gibi görünüyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Beyaz Show'un geri dönüşüne dair yeni bir gelişme yaşandığında izleyicilerin heyecanı tazelenebilir. Ancak bu konuda Beyazıt Öztürk'ten gelecek açıklamalar belirleyici olacak.

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