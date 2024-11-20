Beyaz Show yeniden başlayacak mı 2024? Beyazıt Öztürk açıkladı! Beyaz Show yeni sezon ne zaman başlayacak?

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Geri Dönüş Olur Mu?

Beyazıt Öztürk'ün açıklamaları Beyaz Show'un ekranlara dönüp dönmeyeceği konusunda net bir bilgi vermese de, bu tür açıklamaların programın hayranları için umut ışığı olduğu söylenebilir. Programın yeniden başlamasıyla ilgili net bir açıklama yapılana kadar, hayranların merakı devam edecek gibi görünüyor.