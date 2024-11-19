TV 8 CANLI İZLE || UEFA Uluslar Ligi Karadağ - Türkiye Maçı TV8 full HD canlı yayın

UEFA Uluslar B Ligi'nde heyecan dorukta! Türkiye, Karadağ deplasmanında grup liderliği için sahaya çıkıyor. TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak bu kritik karşılaşma için nefesler tutuldu. Nikşiç Şehir Stadyumu'ndaki mücadele saat 22.45'te başlayacak.
⚽ TV8 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ EKRANI
Milli heyecan dorukta! A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ ile karşılaşıyor. Nikşiç Şehir Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele sporseverlerin gündeminde ilk sırada. TV8'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak Karadağ - Türkiye maçı için canlı yayın linkine ulaşmak isteyenler detayları araştırıyor. İşte, maç öncesi tüm bilgiler ve TV8 canlı izle linki!
📅 Maç Tarihi ve Saati
Karadağ - Türkiye Milli maçı, 19 Kasım 2024 Salı akşamı saat 22.45'te başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma, TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi
📺 TV8 Yayın Akışı
Karadağ-Türkiye maçı için ekran başına geçmek isteyenler, TV8'in gün boyu yayın akışını da merak ediyor. İşte 19 Kasım 2024 Salı gününün TV8 yayın akışı:
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
22:45 Karadağ - Türkiye / UEFA Uluslar Ligi - Canlı
🔗 TV8 Canlı İzle Linki
Maçı canlı izlemek isteyenler için TV8'in resmi canlı yayın linki:
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
🌍 Maç Nerede Oynanıyor?
Milli takımımız, deplasmanda Karadağ ile karşılaşıyor. Maç, Nikşiç Şehir Stadyumu'nda oynanacak ve heyecan dolu anlara sahne olacak.
📡 TV8 Frekans Bilgileri
Maçı TV'den izlemek isteyenler için TV8'in frekans bilgileri:
- Uydu: Türksat 4A
- Frekans: 12356 MHz
- Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
- Symbol Rate: 7100 Ksym/s
- FEC: 2/3