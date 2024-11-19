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TV 8 CANLI İZLE || UEFA Uluslar Ligi Karadağ - Türkiye Maçı TV8 full HD canlı yayın

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi’nde gruptaki son maçına Karadağ karşısında çıkıyor. Nikşiç Şehir Stadyumu’nda oynanacak bu zorlu mücadele, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Türkiye’nin galibiyet hedeflediği bu önemli karşılaşma, TV8 ekranlarında saat 22.45’te naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 19:46 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 19:46
TV 8 CANLI İZLE || UEFA Uluslar Ligi Karadağ - Türkiye Maçı TV8 full HD canlı yayın

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UEFA Uluslar B Ligi'nde heyecan dorukta! Türkiye, Karadağ deplasmanında grup liderliği için sahaya çıkıyor. TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak bu kritik karşılaşma için nefesler tutuldu. Nikşiç Şehir Stadyumu'ndaki mücadele saat 22.45'te başlayacak.

⚽ TV8 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ EKRANI

Milli heyecan dorukta! A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ ile karşılaşıyor. Nikşiç Şehir Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele sporseverlerin gündeminde ilk sırada. TV8'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak Karadağ - Türkiye maçı için canlı yayın linkine ulaşmak isteyenler detayları araştırıyor. İşte, maç öncesi tüm bilgiler ve TV8 canlı izle linki!

📅 Maç Tarihi ve Saati

Karadağ - Türkiye Milli maçı, 19 Kasım 2024 Salı akşamı saat 22.45'te başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma, TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

📺 TV8 Yayın Akışı

Karadağ-Türkiye maçı için ekran başına geçmek isteyenler, TV8'in gün boyu yayın akışını da merak ediyor. İşte 19 Kasım 2024 Salı gününün TV8 yayın akışı:

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

22:45 Karadağ - Türkiye / UEFA Uluslar Ligi - Canlı

🔗 TV8 Canlı İzle Linki

Maçı canlı izlemek isteyenler için TV8'in resmi canlı yayın linki:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

🌍 Maç Nerede Oynanıyor?

Milli takımımız, deplasmanda Karadağ ile karşılaşıyor. Maç, Nikşiç Şehir Stadyumu'nda oynanacak ve heyecan dolu anlara sahne olacak.

📡 TV8 Frekans Bilgileri

Maçı TV'den izlemek isteyenler için TV8'in frekans bilgileri:

  • Uydu: Türksat 4A
  • Frekans: 12356 MHz
  • Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
  • Symbol Rate: 7100 Ksym/s
  • FEC: 2/3

⚽ Milli Takımın Durumu

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde gruptaki son maçına çıkıyor. Grupta önemli bir konuma sahip olan A Milli Takım, Karadağ karşısında galibiyet hedefliyor. Teknik ekip ve oyuncular tüm hazırlıklarını tamamladı. Maçın sonucuyla birlikte Türkiye'nin grup sıralamasındaki durumu da netleşecek.

🎥 Maç İçin Canlı Yayın Alternatifleri

Karadağ - Türkiye maçı için canlı yayın arayışında olanlar, TV8'in yanı sıra farklı platformlardan da maçı takip edebilir. TV8'in resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de yayın akışına ulaşabilirsiniz.

🇹🇷 Milli Takımımızı Destekleyin!

Milli heyecanı kaçırmayın, kırmızı-beyaz renklere gönül veren tüm futbolseverler ekran başına! TV8 canlı yayın linkine tıklayarak kesintisiz bir maç keyfi yaşayın.

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Milli maç canlı izle 🔴📢 TV8 - EXXEN ekranı ile Karadağ-Türkiye milli maçı mobil, 1080p bedava canlı izle

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