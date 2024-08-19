Aşkları Yalı Çapkını dizisinde başlamıştı! İşte Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nin nikah töreninden ilk kareler

1 Yalı Çapkını dizisinde başlayan aşk gerçek oldu! Dizideki uyumlarıyla kalpleri fetheden Beril Pozam ve Ersin Arıcı gerçek hayatta da izleyicileri kendilerine hayran bıraktı. Ve çift bugün dizi setinden nikah masasına giden o büyülü yolculuğa "evet" dedi! İşte çiftin nikah töreninden ilk kareler...

2 Yalı Çapkını dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen ve bir süredir birliktelik yaşayan Beril Pozam ve Ersin Arıcı bugün nikah masasına oturdu.