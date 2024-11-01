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Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster büyük bir heyecanla ekranlardaki yerini aldı. Bugüne kadar çok az kişinin başarabildiği soruya gelen Duhan Başar Ahmetoğlu, tarihe geçti. Kendisi hakkında da internette araştırma yapılarak hayatına dair bilgiler öğrenilmek isteniyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Duhan Başar Ahmetoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Duhan Başar Ahmetoğlu (ATV - Kim Milyoner Olmak İster) 500 BİN LİRALIK SORUYU DOĞRU BİLDİ Kim Milyoner Olmak İster'de kendisine yöneltilen soruları tek tek doğru cevaplayan Duhan Başar Ahmetoğlu, son aşamaya kadar geldi. Ahmetoğlu'na final etabı öncesinde "Türkiye Futbol Süper Lig tarihinde 4-4 skorla biten 10'dan fazla maç varken 5-5 skorla biten toplam kaç maç vardır?" sorusu yöneltildi. Bu soruyua "0" yanıtını veren genç yarışmacı son soruya kaldı. Yeni bölüm pazar günü ekranlara gelecek. Eğer yine doğru cevap verirse 1 milyon liranın sahibi olacak ve son aşamaya kalarak 5 milyon lirayı kazanabilmek adına sorusunu bekleyecek.