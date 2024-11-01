Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a götüren Bandırma Vapuru İstanbul'dan 1919 yılının Mayıs ayının kaçıncı gününde yola çıkmıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a götüren Bandırma Vapuru İstanbul'dan 1919 yılının Mayıs ayının kaçıncı gününde yola çıkmıştır?

A: 16

B: 17

C: 18

D: 19

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: 16 Mayıs