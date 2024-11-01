Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "MÖ 1750 dolaylarında yazılmış ve Guinness Rekorlarına göre "dünyanın en eski yazılı müşteri şikayeti" olan kil tablet, kötü kaliteli hangi ürün hakkında bir şikayet içerir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: MÖ 1750 dolaylarında yazılmış ve Guinness Rekorlarına göre "dünyanın en eski yazılı müşteri şikayeti" olan kil tablet, kötü kaliteli hangi ürün hakkında bir şikayet içerir?

A: Gemi halatı

B: Ahşap tabure

C: Bakır külçesi

D: Tunç kılıç

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Bakır külçesi

Londra'daki British Museum'da, Ur şehrinin Babil döneminde yazılmış tarihin ilk müşteri şikayeti bulunuyor. Şikayet yazısı, kil bir tablet üzerine çivi yazısı ile yaklaşık MÖ 1750 yılında yazılmış. Müzenin tanımında belirtildiğine göre, tarihin bilinen ilk şikayeti bakır teslimatında yaşanan sorunlarla ilgili.