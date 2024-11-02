Bir Gece Masalı 10. bölüm 2. fragmanı yayınladı: Bu hikayede sadece ben mi sevdim?

Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ile Burak Deniz'in yer aldığı Bir Gece Masalı'nın merakla beklenen bölüm 2. fragmanı yayınladı.
(Kaynak: ATV)
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Selim, Kürşat ile anlaştı. Canfeza ile Mahir'in evliliğini önlerse Selim, Sıla'yı bırakacaktır. Eğer tam tersi olursa Sıla'yı vuracaktır. Cabir Ağa ise öfkesi ile herkesi yakıp yıkar. Vurduğu öz oğlu hastanede ölür.
(Kaynak: ATV)
Kürşat ise Canfeza'nın en mutlu anında ortaya çıkar. Hem Ezra Nene'yi hem de kızını büyük bir çıkmaza sokar. Nikah masasında Mahir'e hayır demezse öleceğini söyler. Çünkü Selim Sıla'yı vurursa Cabir Ağa da Mahir'i yaşatmayacaktır.
Raşit ise nikah günü Mahir'i muhbirin peşine gönderir. İtirafını sağlarsa Mahir aklanacak ve polisliğe geri dönecektir. Orhan'ı bulan Mahir onu itiraf zorlar. Orhan kabul edip tam Boris'in kimliğini açıklarken vurulur.