Bir Gece Masalı 10. bölüm 2. fragmanı yayınladı: Bu hikayede sadece ben mi sevdim?

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(Kaynak: ATV) Kürşat ise Canfeza'nın en mutlu anında ortaya çıkar. Hem Ezra Nene'yi hem de kızını büyük bir çıkmaza sokar. Nikah masasında Mahir'e hayır demezse öleceğini söyler. Çünkü Selim Sıla'yı vurursa Cabir Ağa da Mahir'i yaşatmayacaktır.