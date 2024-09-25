Müge Anlı'da cinayet itirafı sonrası gözaltı! Cengiz Karademir'in kızı Naime ekipler tarafından alındı... "Onları boğuşurken gördüm"

Cengiz Karademir cinayetinde kızı Naime Karademir 'in dün canlı yayında yaptığı itiraf sonrası ihbar olarak kabul edildi. İhbarın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri bugün canlı yayında itirafçı Naime Karademir ve diğer kardeşleri stüdyoda gözaltına aldı.

Cengiz Karademir'in kızı Naime canlı yayında gözaltına alındı (Takvim.com.tr / Arşiv)



5 YIL ARANIN ARDINDAN GÖRGÜ ŞAHİDİ KONUŞTU: ONLARI BOĞUŞURKEN GÖRDÜM

Canlı yayına bağlanan görgü şahidi olay anında sesler duyduğunu dile getirerek, "Sanki öküz böğürür gibi sesler yükseldi. Biri öküzün böğürdüğü gibi böğürüyordu" dedi. Müge Anlı'nın siz Cengiz'i ve Şehmus'u gördünüz mü? Cengiz'in bulunduğu daireden mi geliyordu sesler sorusuna ise tanık, "Cengiz beyin evinde yumruklaşmalarını gördüm" yanıtını verdi.

HALADAN YEĞENİNE SUÇLAMA: ANNEN İLE BİR OLDUN!

Cengiz Karademir'in kız kardeşi Nadire Karademir canlı yayına telefon bağlantısı ile katılarak, "Yeğenim Naime gelinim Emine ile bir oldu ağabeyimin hayatını elinden aldı" şeklinde konuştu. Hala Karademir, yeğeni Naime için yalan söylediğini asıl anne Emine ile baba Cengiz Karademir'in aralarını bozan kişinin Naime olduğunu iddia etti.

Hala Nadire Karademir konuşması sırasında Naime'ye, "Şimdi rahat rahat geziyorsundur. Annen ve annenin sevgilisi ile beraber olup babanı ortadan kaldırdınız." dedi.







