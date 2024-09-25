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Müge Anlı'da cinayet itirafı sonrası gözaltı! Cengiz Karademir'in kızı Naime ekipler tarafından alındı... "Onları boğuşurken gördüm"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 2019 yılında Gaziantep'te esrarengiz bir cinayete kurban giden Cengiz Karademir cinayetinin itirafı sonrası olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında itirafı yapan Karademir'in kızı Naime Karademir ve kardeşleri canlı yayında ekipler tarafından gözaltına alındı. Öte yandan canlı yayına bağlanan görgü şahidi olay anında sesler duyduğunu dile getirerek "Onları boğuşurken gördüm" dedi.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 13:03 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 13:25
Müge Anlı’da cinayet itirafı sonrası gözaltı! Cengiz Karademir’in kızı Naime ekipler tarafından alındı... Onları boğuşurken gördüm

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Gaziantep'te yaşayan 5 çocuk babası Cengiz Karademir'in vefatından sonra çocukları babalarının ölümünü şüpheli bularak Müge Anlı stüdyolarına gelerek baba Karademir'in ölümün ardındaki sır perdesinin aralanmasını istedi.

Cengiz Karademir cinayetinde görgü tanığı Müge Anlı'ya konuştu!



Cengiz Karademir'İn ölüm nedeni kayıtlara kalp krizi olarak geçerken, çocuklar babalarının ölümünden anneleri Emine Karademir'i sorumlu tutuyordu.

Cengiz Karademir'in kızı Naime canlı yayında gözaltına alındı (Takvim.com.tr / Arşiv)Cengiz Karademir'in kızı Naime canlı yayında gözaltına alındı (Takvim.com.tr / Arşiv)

"BABAMIZIN KANI YERDE KALMASIN"

Cengiz ve Emine Karademir çiftinin çocukları Zeynep, Muhammet, Melike, Azize ve Naime 23 Eylül 2024 tarihinde Müge Anlı programında babalarının ölümünü aydınlatmak için bir araya geldi. Çocukların açıklamalarına göre baba Cengiz Karademir'in ölümünde anne Emine Karademir ve sevgilisi Şeyhmus Aslantaş'ın parmağı olduğu iddia edildi. "Babamızın kanı yerde kalamsın" diyen çocuklar kan donduran açıklamalarda bulundu.

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CİNAYET İTİRAFI VE KORKUNÇ DETAYLAR!

Cengiz Karademir'in kızı babasının yemeğine uyku ilacı koyduğunu ve babasının ölümünden annesinin ve annesinin sevgilisinin sorumlu olduğunu itiraf etti.

Naime Karademir, canlı yayında annesi Emine ve sevgilisi Şehmus'un babasını öldürmek istediğini, annesinin kendisine babasının yemeğine katması için uyku ilacı verdiğini ifade etti.

Cengiz Karademir'in kızı Naime canlı yayında gözaltına alındı (Takvim.com.tr / Arşiv)Cengiz Karademir'in kızı Naime canlı yayında gözaltına alındı (Takvim.com.tr / Arşiv)


Naime Karademir, "Annemin sevgilisi babamı boğarak öldürdü" diyerek cinayeti itiraf etti.

Cengiz Karademir'in kızı Naime canlı yayında gözaltına alındı (Takvim.com.tr / Arşiv)Cengiz Karademir'in kızı Naime canlı yayında gözaltına alındı (Takvim.com.tr / Arşiv)

İHBAR KABUL EDİLDİ! İTİRAF SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cengiz Karademir cinayetinde kızı Naime Karademir'in dün canlı yayında yaptığı itiraf sonrası ihbar olarak kabul edildi. İhbarın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri bugün canlı yayında itirafçı Naime Karademir ve diğer kardeşleri stüdyoda gözaltına aldı.

Cengiz Karademir'in kızı Naime canlı yayında gözaltına alındı (Takvim.com.tr / Arşiv)Cengiz Karademir'in kızı Naime canlı yayında gözaltına alındı (Takvim.com.tr / Arşiv)

5 YIL ARANIN ARDINDAN GÖRGÜ ŞAHİDİ KONUŞTU: ONLARI BOĞUŞURKEN GÖRDÜM

Canlı yayına bağlanan görgü şahidi olay anında sesler duyduğunu dile getirerek, "Sanki öküz böğürür gibi sesler yükseldi. Biri öküzün böğürdüğü gibi böğürüyordu" dedi. Müge Anlı'nın siz Cengiz'i ve Şehmus'u gördünüz mü? Cengiz'in bulunduğu daireden mi geliyordu sesler sorusuna ise tanık, "Cengiz beyin evinde yumruklaşmalarını gördüm" yanıtını verdi.

HALADAN YEĞENİNE SUÇLAMA: ANNEN İLE BİR OLDUN!

Cengiz Karademir'in kız kardeşi Nadire Karademir canlı yayına telefon bağlantısı ile katılarak, "Yeğenim Naime gelinim Emine ile bir oldu ağabeyimin hayatını elinden aldı" şeklinde konuştu. Hala Karademir, yeğeni Naime için yalan söylediğini asıl anne Emine ile baba Cengiz Karademir'in aralarını bozan kişinin Naime olduğunu iddia etti.

Hala Nadire Karademir konuşması sırasında Naime'ye, "Şimdi rahat rahat geziyorsundur. Annen ve annenin sevgilisi ile beraber olup babanı ortadan kaldırdınız." dedi.



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