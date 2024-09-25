Salı akşamının birincisi değişmedi! Bir Gece Masalı yine zirvede!

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Mahir ile Canfeza'nın birlikte Asaf Bey Konağı'na gelişleri tüm dengeleri değiştirdi. Yayın boyunca sosyal medyada trend listesinde kalan dizi, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un sahnelerine beğeni dolu yorumlar aldı. Heyecan dolu gelişmelerin yaşadığı dizi izleyiciyi ekrana kilitledi. Beğeniyle izlenen dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan dördüncü bölümü Tüm Kişiler'de %7,17 reyting ve %20,75 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

4.BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI? Mahir'in Canfeza ile gelişi konağı karıştırır. Selim ise Canfeza'nın peşinde ondan haber almak için nenesi başta olmak üzere herkesin telefonuna el koyar. Mahir ortalık yatışana kadar konakta annesi ve Canfeza ile kalmayı kabul eder.