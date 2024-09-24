Müge Anlı'da tüyler ürperten cinayet itirafı! Cengiz Demir Karademir yasak aşkın kurbanı oldu: "Annemin sevgilisi babamı üçlü priz kablosuyla boğdu"

Kan donduran itiraf! Annesinin sevgilisi öldürmüş! (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

"ÜÇLÜ PRİZLE BOĞDU"

Karademir'in kızı Naime'nin ifadesine göre; İlk denemede Cengiz'i yastıkla boğmak için eve giren Şehmus, Naime'nin ağlaması üzerine evden kaçarken 3 gün sonra tekrardan Cengiz'i öldürmek için eve giriyor.

Cengiz'in aldığı tazminatı alacağını belirten anne ve sevgilisi para için yeniden hamle yapıp bu defa ağlamaması için Naime'yi evden gönderiyor fakat uyku ilacının etkisinden ayılan Cengiz'le Şehmus boğuşma yaşıyor.

Şehmus'un Naime'ye anlattığına göre Cengiz boğuşmanın ardından bayılıyor. Şehmus daha sonra Cengiz'i üçlü prizle boğarak öldürüyor.

CİNAYET SONRASI ÖLÜM RAPORUNDA İSE "DOĞAL ÖLÜM" İBARESİ

Naime o gece arkadaşı Vildan'da kaldığını belirtirken ertesi gün eve gittiğinde kapıyı kimsenin açmadığını ifade etti. Eve daha sonra girildiğinde ise babanın cesedi boğuşma ve kan izleriyle bulunurken gelen ekipler ölümün kalp krizi olduğunu belirtiyor.

Ancak, Cengiz Karademir'in ölüm raporunda "doğal ölüm" ibaresinin yer alması, Müge Anlı ve ekibi tarafından tutarsız ve çelişkili olarak değerlendirildi.