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Müge Anlı'da tüyler ürperten cinayet itirafı! Cengiz Demir Karademir yasak aşkın kurbanı oldu: "Annemin sevgilisi babamı üçlü priz kablosuyla boğdu"

ATV'nin sevilen programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir cinayet daha itiraf edildi. Korkunç cinayete kurban giden Cengiz Karademir'in katili ise eşinin sevgilisi çıktı. Son olarak Cengiz Karademir'in kızı canlı yayında çarpıcı bir iddiada bulundu. "Babamı annemle sevgilisi boğarak öldürdü" dedi.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 12:21 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 12:25
Müge Anlı’da tüyler ürperten cinayet itirafı! Cengiz Demir Karademir yasak aşkın kurbanı oldu: Annemin sevgilisi babamı üçlü priz kablosuyla boğdu

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Gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasından yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kan donduran bir olay ele alındı. Baba Karademir'in ölümünde anneleri ve sevgilisinden şüphelenen dört kardeş, gerçeğin ortaya çıkması için Müge Anlı'nın programına başvurdu.

Cinayet itirafını ise canlı yayında, o dönemde babasıyla beraber yaşayan kız kardeş Naime'den geldi.

Kan donduran itiraf! Annesinin sevgilisi öldürmüş! (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Kan donduran itiraf! Annesinin sevgilisi öldürmüş! (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

TATLI SERT'TE TRAJİK BİR CİNAYET DAHA!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine tüyler ürperten bir olay işleniyor.

47 yaşındaki 5 çocuk babası olan Cengiz Karademir, 1 Haziran 2019'da Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Karademir'in ölüm nedeni resmi kayıtlara kalp krizi olarak geçerken, çocuklarıysa, anneleri Emine Karademir'i ve sevgilisi Şehmus'u suçluyordu.

Programın bugünkü yayınında ise Karademir'in kızı babasının yemeğine uyku ilacı koyduğunu ve babasının ölümünden annesinin ve annesinin sevgilisinin sorumlu olduğunu itiraf etti.

Kan donduran itiraf! Annesinin sevgilisi öldürmüş! (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Kan donduran itiraf! Annesinin sevgilisi öldürmüş! (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

KORKUNÇ İTİRAF!

O dönem babasıyla yaşayan Naime, canlı yayında dikkat çekici itiraflarda bulundu. Annesi Emine ve sevgilisi Şehmus'un babasını öldürmek istediğini söyleyen Naime, annesinin kendisine babasının yemeğine katması için uyku ilacı verdiğini söyledi. Naime, "Annem ve Şehmus bana peçeteye sarılı ilaç verdi. Yemeğine kat dediler. Mantının yoğurduna koydum, babam yiyince uyudu" şeklinde konuştu. Naime, "Annemin sevgilisi babamı boğarak öldürdü" diyerek cinayeti itiraf etti.

Kan donduran itiraf! Annesinin sevgilisi öldürmüş! (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Kan donduran itiraf! Annesinin sevgilisi öldürmüş! (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

"ÜÇLÜ PRİZLE BOĞDU"

Karademir'in kızı Naime'nin ifadesine göre; İlk denemede Cengiz'i yastıkla boğmak için eve giren Şehmus, Naime'nin ağlaması üzerine evden kaçarken 3 gün sonra tekrardan Cengiz'i öldürmek için eve giriyor.

Cengiz'in aldığı tazminatı alacağını belirten anne ve sevgilisi para için yeniden hamle yapıp bu defa ağlamaması için Naime'yi evden gönderiyor fakat uyku ilacının etkisinden ayılan Cengiz'le Şehmus boğuşma yaşıyor.

Şehmus'un Naime'ye anlattığına göre Cengiz boğuşmanın ardından bayılıyor. Şehmus daha sonra Cengiz'i üçlü prizle boğarak öldürüyor.

CİNAYET SONRASI ÖLÜM RAPORUNDA İSE "DOĞAL ÖLÜM" İBARESİ

Naime o gece arkadaşı Vildan'da kaldığını belirtirken ertesi gün eve gittiğinde kapıyı kimsenin açmadığını ifade etti. Eve daha sonra girildiğinde ise babanın cesedi boğuşma ve kan izleriyle bulunurken gelen ekipler ölümün kalp krizi olduğunu belirtiyor.

Ancak, Cengiz Karademir'in ölüm raporunda "doğal ölüm" ibaresinin yer alması, Müge Anlı ve ekibi tarafından tutarsız ve çelişkili olarak değerlendirildi.

Kan donduran itiraf! Annesinin sevgilisi öldürmüş! (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Kan donduran itiraf! Annesinin sevgilisi öldürmüş! (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

Söz konusu itirafın ardından anne Emine canlı yayına çıktı ve iddiaları reddetti. Anne, çocuklarına "Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

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