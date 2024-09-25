TRT 1 uydu ve frekans ayarları! TRT 1 neden açılmıyor? Sorun çözümü...

Bugün oynanacak Galatasaray - PAOK maçı, futbol tutkunları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçı canlı izlemek isteyenler için TRT 1'in uydu frekans ayarları ve şifreli olup olmadığı merak konusu.
Bugün oynanacak Galatasaray - PAOK maçı, futbol tutkunları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçı canlı izlemek isteyenler için TRT 1'in uydu frekans ayarları ve şifreli olup olmadığı merak konusu.
GALATSARAY PAOK MAÇI TRT 1' DE Mİ?
Galatasaray PAOK maçı 25 Eylül Çarşamba yani bugün TRT1 ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak.
GALATASARAY - PAOK MAÇI TRT 1 CANLI İZLE
Galatasaray PAOK karşılaşması TRT 1 ekranlarından takip ediliyor. https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002 adresinden maçı canlı takip edebilirsiniz.
25 EYLÜL 2024 TRT YAYIN AKIŞI
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Neşet
14.30 - Seksenler
15.50 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
22.00 - Galatasaray-PAOK | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
TRT 1 UYDU VE FREKANS AYARLARI
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Uydu Adı
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TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958
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TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096
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