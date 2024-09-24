Leyla 3. bölüm 3. fragmanı! Tufo ve Nur evde yakalanıyor

Leyla Hayat Aşk Adalet dizisinin merakla beklenen 3. bölümünde Leyla ve Civan arasında geçmişe dair duygusal bir konuşma izleyicilerin ilgisini çekecek.
Leyla Hayat Aşk Adalet dizisinin merakla beklenen 3. bölümünde Leyla ve Civan arasında geçmişe dair duygusal bir konuşma izleyicilerin ilgisini çekecek.
LEYLA DİZİSİ 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Leyla dizisinin heyecanla beklenen 3. yeni bölümü 25 Eylül Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşuyor. Başrollerinde Alperen Duymaz ve Cemre Baysel ile izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Ayrıca Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı ve Halil İbrahim Ceyhan gibi önemli isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosu da büyük ilgi çekiyor.
LEYLA 3. BÖLÜM 3. FRAGMAN
https://www.nowtv.com.tr/Leyla-Hayat-Ask-Adalet/fragmanlar adresinden dizinin yeni fragmanını izleyebilirsiniz.
TUFO VE NUR YAKALANIYOR
Dizinin 3. bölümünde yaşanacak olaylar ise izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Tufo ve Nur'u evde yakalayan Serap, Tufo'yu terk eder ve Nur'un planları hızla işlemeye devam eder. Bu sırada Leyla ve Cino bir depoya kapatılmıştır ve başlarına geleceklerin korkusunu yaşarlar. Ancak önce depodan çıkan kişi Cino olur.
Nur ile yüzleşmek zorunda kalan Leyla için hayatında yeni bir dönem başlar. Tufo ise ailesine tüm yaşananları açıklamak zorunda kalır. Öte yandan, Neco'nun yıllar sonra ortaya çıkması ve "Leyla yaşıyor" demesi Nur ve Mali'yi şok eder. Bu sözlerin ardına düşen ikili, gerçeği öğrenmek için harekete geçer.
Leyla'nın hayatındaki değişiklikler bununla da sınırlı kalmaz. Güzide, bu durumu öğrenir öğrenmez Leyla'yı uyarır. Leyla ve Civan arasında geçmişlerine dair duygusal bir konuşma yaşanırken, Nur, Neco'nun sözlerinin peşinden gidip Leyla'nın karşısına çıkar.