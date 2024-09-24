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Leyla 3. bölüm 3. fragmanı! Tufo ve Nur evde yakalanıyor

25 Eylül Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan Leyla dizisinin 3. bölümü merak edildi. Başrollerini Alperen Duymaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı yapım için araştırmalar hızlandı. Özellikle Nur'un Leyla'ya karşı kurduğu planın yeni adımları, Tufo'nun aile içindeki itirafları ve Neco’nun ortaya çıkışı hikayeyi bambaşka bir yöne taşıyor. Leyla’nın hayatında yepyeni bir dönemin başladığı bu bölüm, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. İşte Leyla dizisi 3. bölümde yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 16:05 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 16:05
Leyla 3. bölüm 3. fragmanı! Tufo ve Nur evde yakalanıyor

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Leyla Hayat Aşk Adalet dizisinin merakla beklenen 3. bölümünde Leyla ve Civan arasında geçmişe dair duygusal bir konuşma izleyicilerin ilgisini çekecek.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

LEYLA DİZİSİ 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla dizisinin heyecanla beklenen 3. yeni bölümü 25 Eylül Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşuyor. Başrollerinde Alperen Duymaz ve Cemre Baysel ile izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Ayrıca Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı ve Halil İbrahim Ceyhan gibi önemli isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosu da büyük ilgi çekiyor.

LEYLA 3. BÖLÜM 3. FRAGMAN

https://www.nowtv.com.tr/Leyla-Hayat-Ask-Adalet/fragmanlar adresinden dizinin yeni fragmanını izleyebilirsiniz.

TUFO VE NUR YAKALANIYOR

Dizinin 3. bölümünde yaşanacak olaylar ise izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Tufo ve Nur'u evde yakalayan Serap, Tufo'yu terk eder ve Nur'un planları hızla işlemeye devam eder. Bu sırada Leyla ve Cino bir depoya kapatılmıştır ve başlarına geleceklerin korkusunu yaşarlar. Ancak önce depodan çıkan kişi Cino olur.

Nur ile yüzleşmek zorunda kalan Leyla için hayatında yeni bir dönem başlar. Tufo ise ailesine tüm yaşananları açıklamak zorunda kalır. Öte yandan, Neco'nun yıllar sonra ortaya çıkması ve "Leyla yaşıyor" demesi Nur ve Mali'yi şok eder. Bu sözlerin ardına düşen ikili, gerçeği öğrenmek için harekete geçer.

Leyla'nın hayatındaki değişiklikler bununla da sınırlı kalmaz. Güzide, bu durumu öğrenir öğrenmez Leyla'yı uyarır. Leyla ve Civan arasında geçmişlerine dair duygusal bir konuşma yaşanırken, Nur, Neco'nun sözlerinin peşinden gidip Leyla'nın karşısına çıkar.

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