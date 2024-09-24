Leyla 3. bölüm 3. fragmanı! Tufo ve Nur evde yakalanıyor

Leyla dizi sinin heyecanla beklenen 3. yeni bölümü 25 Eylül Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşuyor. Başrollerinde Alperen Duymaz ve Cemre Baysel ile izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Ayrıca Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı ve Halil İbrahim Ceyhan gibi önemli isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosu da büyük ilgi çekiyor.

TUFO VE NUR YAKALANIYOR

Dizinin 3. bölümünde yaşanacak olaylar ise izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Tufo ve Nur'u evde yakalayan Serap, Tufo'yu terk eder ve Nur'un planları hızla işlemeye devam eder. Bu sırada Leyla ve Cino bir depoya kapatılmıştır ve başlarına geleceklerin korkusunu yaşarlar. Ancak önce depodan çıkan kişi Cino olur.