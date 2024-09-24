Bir Gece Masalı’nın 4. bölümü nefes kesecek: Mahir ve Canfeza Asaf Bey Köşkü’nde!

Mahir'i köşke asıl çağırma nedenlerini bir türlü söyleyemeyen Asaf ve Afet, Canfeza'nın kim olduğunu öğrenmeye ve onu göndermeye çalışırken Mahir ve Canfeza arasında derinleşen ve giderek sağlamlaşan bir bağ oluşmaya başlar.