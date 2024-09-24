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Bir Gece Masalı’nın 4. bölümü nefes kesecek: Mahir ve Canfeza Asaf Bey Köşkü’nde!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın Pamukkale’nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul’da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan “Bir Gece Masalı” dördüncü bölümüyle ekranlara geliyor.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 15:37 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 15:41
Bir Gece Masalı’nın 4. bölümü nefes kesecek: Mahir ve Canfeza Asaf Bey Köşkü’nde!

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Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un üstlendiği Bir Gece Masalı dizisi, dördüncü bölümüyle bu akşam atv'de izleyici ile buluşuyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mahir ve Canfeza'nın gelişi Asaf Bey Köşkü'nde bir bomba etkisi yaratır.

Mahir'i köşke asıl çağırma nedenlerini bir türlü söyleyemeyen Asaf ve Afet, Canfeza'nın kim olduğunu öğrenmeye ve onu göndermeye çalışırken Mahir ve Canfeza arasında derinleşen ve giderek sağlamlaşan bir bağ oluşmaya başlar.

Onlar artık her şeyin ötesinde kader arkadaşıdır. İkisinin de duyguları yükselirken Canfeza'nın yaptığı bir hata onu Selim'le yüz yüze getirir.

OYUNCU KADROSU

Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Yıldız Kültür), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Ecem Çalhan (Sıla Haroğlu), Nazan Diper (Maviş Dadı).

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