Karadeniz dizisi sevenlere müjde! İnci Taneleri’nin yapımcısından geliyor

BKM'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni projesi "Bulutların Üzerinde" isimli Karadeniz dizisi, iddialı bir yapım olarak dikkat çekiyor.
BKM'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni projesi "Bulutların Üzerinde" isimli Karadeniz dizisi, iddialı bir yapım olarak dikkat çekiyor.
BKM'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni Karadeniz dizisi "Bulutların Üzerinde", izleyiciler tarafından şimdiden merakla bekleniyor. Daha önce İnci Taneleri ve Annem Ankara gibi yapımlarla adından söz ettiren BKM konuşulacak bir projeye imza atıyor.
Dizinin senaryosunu başarılı isim Onur Koçal kaleme alıyor.
Dizinin yönetmen koltuğunda ise, Soner Caner oturacak. Son olarak dijital platformlarda beğeni toplayan "Aktrist" dizisindeki yönetimi ile dikkat çeken Caner, şu sıralar Karadeniz'de mekan araştırmaları yapıyor.
Ön hazırlıkları devam eden "Bulutların Üzerinde"nin detayları önümüzdeki günlerde belli olacak ve çok yakında ekranlarda izleyiciyle buluşacak.