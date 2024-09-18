SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Karadeniz dizisi sevenlere müjde! İnci Taneleri'nin yapımcısından geliyor

İnci Taneleri ve Annem Ankara gibi yapımlarla ses getiren BKM, bu kez Karadeniz'i konu alan "Bulutların Üzerinde" adlı yeni bir diziyle geliyor. İşte dizi hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 18:01 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 18:01
Karadeniz dizisi sevenlere müjde! İnci Taneleri’nin yapımcısından geliyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

BKM'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni projesi "Bulutların Üzerinde" isimli Karadeniz dizisi, iddialı bir yapım olarak dikkat çekiyor.

BKM'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni Karadeniz dizisi "Bulutların Üzerinde", izleyiciler tarafından şimdiden merakla bekleniyor. Daha önce İnci Taneleri ve Annem Ankara gibi yapımlarla adından söz ettiren BKM konuşulacak bir projeye imza atıyor.

Dizinin senaryosunu başarılı isim Onur Koçal kaleme alıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda ise, Soner Caner oturacak. Son olarak dijital platformlarda beğeni toplayan "Aktrist" dizisindeki yönetimi ile dikkat çeken Caner, şu sıralar Karadeniz'de mekan araştırmaları yapıyor.

Onur KoçalOnur Koçal

Ön hazırlıkları devam eden "Bulutların Üzerinde"nin detayları önümüzdeki günlerde belli olacak ve çok yakında ekranlarda izleyiciyle buluşacak.

ATVnin merakla beklenen dizisi Karadut damga vuracak!ATVnin merakla beklenen dizisi Karadut damga vuracak!
ATV'nin merakla beklenen dizisi "Karadut' damga vuracak!
ATVnin yeni dizisi ‘Kör Nokta’ başlıyor!ATVnin yeni dizisi ‘Kör Nokta’ başlıyor!
ATV'nin yeni dizisi 'Kör Nokta' başlıyor!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hizbullah’a eş zamanlı siber saldırı: İsrail sınıra asker konuşlandırıyor! İletişim cihazlarına ikinci saldırı
Başkan Erdoğan anayasanın ilk 4 maddesi tartışmalarına son noktayı koydu: Tavrımız net
Türk Telekom
Hizbullah’a siber saldırının arka planı! Tayvan-Avrupa hattında aylar süren hazırlık: Apar topar kapatıldı
FETÖ bitmiş! Yeğeninin O*** çocukları kaçırdı dediği Fetullah Gülen kabak gibi şişti... Mezarı bile hazır
Engelli ve eski hükümlüye 400 bin TL hibe! 6 Aralık son gün! Hibe desteğine kim nasıl başvurabilir? İşte şartlar
Fenerbahçe - Galatasaray derbsinin hakemi belli oldu! İşte 6. haftanın hakemleri...
TAKVİM satır satır yazmıştı! Talabani - ABD - PKK ortaklığı terörist itirafında: Süleymaniye Havalimanı’nda örgüt hastanesi
Narin Güran’ın ölümünde aile içi ’grup sex’ ve ’çarpık ilişki’ ihtimali! Arif Güran’a ezberletilen senaryo... Çelişen ifade artan muamma
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıkladı: Mobilde güçlü büyüme tarihi rekor!
FED faiz indirirse dolar düşer mi? FED faiz indirirse altın, borsa nasıl etkilenir? İslam Memiş dolar altın tahmini!
İBB’nin metrekare oyunu... Takvim’i yalanlamaya çalışırken itiraf ettiler: Boykot pankartına ceza!
Barış Boyun hakkında rekor ceza talebi! İddianamede şok detaylar
İstanbul’u kana bulayacaktı! Haydar Ali Cuma kod adlı PKK/YPG’li terörist İmad Al-Halaf yakalandı!
Türkiye’de risk var mı? Bakan Uraloğlu’ndan Lübnan’da infilak ettirilen cihazlara ilişkin açıklama
SON DAKİKA