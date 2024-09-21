Karı-koca aynı dizide! Yabani’nin Hande’si Nergis Öztürk’ün 10 yıllık eşi ünlü oyuncu çıktı!

Halit Özgür Sarı, Bertan Asllani, Rojbin Erden, Dolunay Soysert, Neslihan Soysalan, Yurdaer Okur gibi isimlerin yer aldığı Yabani dizisinde İskender'in eşi Hande karakterini canlandıran Nergis Öztürk'ün hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun 10 yıl önce evlendiği oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Ünlü çiftin aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı.