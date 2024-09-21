Karı-koca aynı dizide! Yabani’nin Hande’si Nergis Öztürk’ün 10 yıllık eşi ünlü oyuncu çıktı!

Halit Özgür Sarı, Bertan Asllani, Rojbin Erden, Dolunay Soysert, Neslihan Soysalan, Yurdaer Okur gibi isimlerin yer aldığı Yabani dizisinde İskender'in eşi Hande karakterini canlandıran Nergis Öztürk'ün hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun 10 yıl önce evlendiği oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Ünlü çiftin aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı.
Yabani dizisinde Hande karakterini canlandıran Nergis Öztürk'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Nergis Öztürk Kimdir?
1980 yılında Ordulu bir öğretmen anne ve elektrik teknisyeni bir babanın çocuğu olarak Kandıra'da doğan Nergis Öztürk, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.
Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümünde yüksek lisans yapan Öztürk, oyunculuk kariyeri boyunca sinema, tiyatro ve dizi çalışmalarını bir arada yürüttü.