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Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 18 Eylül Çarşamba Kuruluş Osman 6. sezon 1. bölüm yayınlanacak mı?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 18 Eylül 2024'te ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Tarihi dokusuyla dikkat çeken ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezonda da izleyicileri etkilemeye devam edecek. Dizinin başrolünde yer alan Burak Özçivit, yeni sezonda da Osman Bey karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Fragmanı yayınlanan dizinin yeni bölümü, heyecanla bekleniyor.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 20:07 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 20:07
Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 18 Eylül Çarşamba Kuruluş Osman 6. sezon 1. bölüm yayınlanacak mı?

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Kuruluş Osman, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Yapımcı Bozdağ Film, dizinin bu sezonuna yeni karakterler ve oyuncular eklerken, hikâyenin daha da genişleyerek devam edeceğini duyurdu. Osman Bey'in Brusa'yı fethetme planlarının işlendiği sezon finalinden sonra, yeni sezonda neler olacağı merak konusu.

Başarılı yapım Kuruluş Osman dizisi, 18 Eylül 2024 itibarıyla yeni sezonuyla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Tarihi olayları güçlü bir şekilde yansıtan ve milyonlarca hayrana sahip olan dizi, bu sezon da izleyicilerini ekrana kilitlemeyi hedefliyor. Bozdağ Film Platoları'nda çekimlerine başlanan dizide, başrol oyuncusu Burak Özçivit'in performansı yine merakla bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN'IN 6. SEZONU, 18 EYLÜL'DE YAYINLANACAK MI?

Bu akşam Kuruluş Osman yeni bölümü ATV ekranlarında yayınlanmayacak. Dizinin 165. bölümüne dair net bir tarih açıklanmadı ancak fragmanı yayınlanan dizinin yakın zamanda ekranlara döneceği belirtiliyor.

ATV Yayın Akışı (18 Eylül 2024)

  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 – Sen Anlat Karadeniz
  • 13:00 – atv Gün Ortası
  • 14:00 – Görevimiz Tatil
  • 16:00 – Kardeşlerim
  • 19:00 – atv Ana Haber
  • 20:00 – Alan

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