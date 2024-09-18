Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 18 Eylül Çarşamba Kuruluş Osman 6. sezon 1. bölüm yayınlanacak mı?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Kuruluş Osman, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Yapımcı Bozdağ Film, dizinin bu sezonuna yeni karakterler ve oyuncular eklerken, hikâyenin daha da genişleyerek devam edeceğini duyurdu. Osman Bey'in Brusa'yı fethetme planlarının işlendiği sezon finalinden sonra, yeni sezonda neler olacağı merak konusu.

Başarılı yapım Kuruluş Osman dizisi, 18 Eylül 2024 itibarıyla yeni sezonuyla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Tarihi olayları güçlü bir şekilde yansıtan ve milyonlarca hayrana sahip olan dizi, bu sezon da izleyicilerini ekrana kilitlemeyi hedefliyor. Bozdağ Film Platoları'nda çekimlerine başlanan dizide, başrol oyuncusu Burak Özçivit'in performansı yine merakla bekleniyor.