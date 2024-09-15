Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda kadroya bomba isimler katılıyor! İşte Kuruluş Osman'ın birbirinden iddialı 12 yeni oyuncusu

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, altıncı sezonuna bomba isimlerle geliyor. Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonuna 12 yeni oyuncu dahil olacak.
Türkiye'de reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı ülkelerinde yayınlanan Kuruluş Osman 6. Sezonunda seyircinin karşısına bomba gibi geliyor.
Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan Kuruluş Osman kadrosuna yeni oyuncular katılıyor.
Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın yaptığı Kuruluş Osman, her hafta Çarşamba günü birbirinden iddialı isimlerle seyirciyle buluşacak.