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Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda kadroya bomba isimler katılıyor! İşte Kuruluş Osman'ın birbirinden iddialı 12 yeni oyuncusu

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, altıncı sezonuna bomba isimlerle geliyor. Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonuna 12 yeni oyuncu dahil olacak.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 09:57 Güncelleme Tarihi15 Eylül 2024, 10:15
Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda kadroya bomba isimler katılıyor! İşte Kuruluş Osman’ın birbirinden iddialı 12 yeni oyuncusu 1

Türkiye'de reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı ülkelerinde yayınlanan Kuruluş Osman 6. Sezonunda seyircinin karşısına bomba gibi geliyor.

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda kadroya bomba isimler katılıyor! İşte Kuruluş Osman’ın birbirinden iddialı 12 yeni oyuncusu 2

Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan Kuruluş Osman kadrosuna yeni oyuncular katılıyor.

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda kadroya bomba isimler katılıyor! İşte Kuruluş Osman’ın birbirinden iddialı 12 yeni oyuncusu 3

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın yaptığı Kuruluş Osman, her hafta Çarşamba günü birbirinden iddialı isimlerle seyirciyle buluşacak.

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