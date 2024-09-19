19 Eylül 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ Dayanamadığınız bazı kişi ve konuların sizde yük yarattığını görerek bu konularda aktif bir çaba içerisine girip her şeyi tertemiz bir konuma getireceksiniz.

BOĞA Bugünlerde İyi niyetinizin farkında olan kişiler sizlere benzer bir segmentte yaklaşarak daha da iyi hissetmenize neden olacak.